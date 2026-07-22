Vacaciones saturan cruces internacionales en Matamoros

El inicio del periodo vacacional elevó las filas en los puentes internacionales de Matamoros, con esperas de hasta dos horas para cruzar a Estados Unidos

En los últimos días, los puentes internacionales de Matamoros han registrado extensas filas de vehículos que, a decir de los propios usuarios, parecen interminables.

Automovilistas señalan que el tiempo de espera para cruzar hacia Estados Unidos puede alcanzar hasta dos horas, situación que ha generado molestia y retrasos para quienes buscan aprovechar sus días de descanso.

La situación no es muy distinta para quienes intentan cruzar a pie. Aunque el flujo suele avanzar con mayor rapidez, peatones reportan tiempos de espera cercanos a una hora, especialmente en horarios de mayor afluencia.

Vacaciones incrementan las filas en los puentes internacionales de Matamoros

De acuerdo con los testimonios, este incremento en las filas coincide con el inicio de la temporada vacacional de verano, periodo en el que muchas familias aprovechan para cruzar la frontera y disfrutar de actividades recreativas durante las vacaciones escolares.

Ante este panorama, los usuarios recomiendan tomar previsiones, salir con anticipación y considerar los horarios con menor carga vehicular para evitar contratiempos.