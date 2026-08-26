Vacaciones de verano dejan ventas menores en el sur de Tamaulipas

El representante empresarial señaló que, aunque durante las vacaciones se esperaba un mayor dinamismo en los pequeños negocios

El periodo vacacional de verano no generó el repunte en ventas que esperaba el comercio organizado de Altamira, situación que refleja una marcada lentitud en la economía y un menor flujo de circulante entre las familias, advirtió César Sánchez Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el municipio.

El representante empresarial señaló que, aunque durante las vacaciones se esperaba un mayor dinamismo en los pequeños negocios, las ventas estuvieron por debajo de las estimaciones, particularmente en los establecimientos que dependen del consumo local.

Sánchez Aguilar explicó que los comerciantes habían proyectado incrementos de entre 25 y 45 por ciento durante la temporada; sin embargo, al concluir la actividad vacacional, los propios empresarios estimaron un crecimiento de apenas entre 15 y 18 por ciento.

El dirigente comercial consideró que este comportamiento evidencia que las familias están cuidando más sus recursos y limitando gastos que anteriormente realizaban con mayor facilidad.

Incluso, algunos consumidores han optado por reparar artículos que ya poseen o adquirir productos de segunda mano antes que realizar nuevas compras.

Esta situación, dijo, también representa un problema para los pequeños comerciantes, quienes deben invertir con anticipación para surtir sus establecimientos y, en algunos casos, recurren a préstamos para contar con mercancía suficiente. Si las ventas no alcanzan las expectativas, se dificulta la recuperación del capital y el cumplimiento de compromisos financieros.

El escenario también ha alcanzado al sector restaurantero, donde los empresarios han evitado incrementar precios para conservar clientes, pese al aumento de costos en productos como carne, verduras y otros insumos básicos, además de mayores gastos laborales.

Aunque el regreso a clases representa una oportunidad para algunos giros comerciales, como papelerías y zapaterías, el dirigente de Canaco consideró que este movimiento no ha sido suficiente para cambiar de manera significativa el panorama económico.

Confió en que la actividad comercial pueda recuperarse durante los próximos meses, particularmente con las ventas de El Buen Fin, aunque subrayó que será necesario impulsar políticas públicas, incentivos y acciones que favorezcan el consumo local.

Finalmente, hizo un llamado a la población a comprar en los pequeños negocios de la localidad, al considerar que cada compra contribuye a mantener empleos y fortalecer la economía circular de Altamira.