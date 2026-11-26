La universidad realizó una conferencia sobre alimentación, hidratación y prevención del sobrepeso y la obesidad para fomentar estilos de vida saludables

Con el objetivo de fomentar el cuidado de la salud y prevenir enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) realizó una conferencia dirigida a sus estudiantes para promover mejores hábitos alimenticios y estilos de vida saludables.

La actividad se llevó a cabo en Reynosa bajo el título “¿Qué tan saludable es la vida que llevas?”, una ponencia impartida por especialistas en nutrición y ciencias de los alimentos, quienes compartieron recomendaciones para que las y los universitarios identifiquen aspectos de su vida cotidiana que pueden mejorar en beneficio de su bienestar.

El rector de la institución, Tadeo Luebbert Iberri, explicó que la conferencia buscó proporcionar herramientas para que los jóvenes reflexionen sobre sus costumbres y tomen decisiones más conscientes respecto a su alimentación y cuidado personal.

Alimentación e hidratación, claves para prevenir enfermedades

Durante la exposición se abordó la importancia de mantener una alimentación equilibrada, consumir suficiente agua natural y adoptar hábitos cotidianos que contribuyan a reducir los riesgos asociados con el sobrepeso y la obesidad.

De acuerdo con lo informado por el rector, las especialistas destacaron que los cambios positivos pueden comenzar en cualquier momento y que modificar algunas prácticas diarias puede contribuir a mejorar la calidad de vida.

Uno de los aspectos señalados fue la necesidad de incrementar el consumo de agua natural para mantener una hidratación adecuada. También se explicó que la falta de líquidos puede relacionarse con molestias comunes, como los dolores de cabeza.

La actividad tuvo como propósito sensibilizar a los estudiantes sobre la relación entre sus decisiones alimenticias, la hidratación y la prevención de problemas de salud, además de motivarlos a revisar el estilo de vida que mantienen.

UTTN incorpora acciones de salud a la formación universitaria

Luebbert Iberri agradeció la participación de las especialistas que compartieron sus conocimientos con la comunidad estudiantil y destacó la importancia de acercar este tipo de orientación a los jóvenes.

Asimismo, señaló que la realización de estas actividades forma parte de las acciones de formación integral que impulsa la universidad, con el respaldo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y del secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García.