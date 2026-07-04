UTT y COPARMEX buscan vincular educación con necesidad del sector

El rector de la UTT destacó que la vinculación empresarial representa una oportunidad para que los jóvenes desarrollen habilidades acordes con las demandas

Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la educación superior y el sector empresarial, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTT) y COPARMEX Reynosa sostuvieron un encuentro de trabajo en el que acordaron impulsar acciones encaminadas a preparar mejor a las nuevas generaciones para los retos del mercado laboral.

Durante la reunión, realizada en las instalaciones de COPARMEX Reynosa, el rector de la UTT, Tadeo Luebbert Iberri, fue recibido por el presidente del organismo empresarial, Heberardo González Garza, con quien dialogó sobre la importancia de construir una agenda conjunta en beneficio del desarrollo económico y educativo de la región.

Como resultado del encuentro, ambas instituciones anunciaron la realización de un Foro Estudiantil, espacio en el que empresarios compartirán con los universitarios las necesidades reales del sector productivo, con el propósito de enriquecer los planes y programas académicos y fortalecer la formación profesional de los estudiantes.

El rector de la UTT destacó que la vinculación con el sector empresarial representa una oportunidad para que los jóvenes desarrollen habilidades acordes con las demandas actuales de la industria y el comercio.

Asimismo, recordó que fue precisamente en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte donde nació el Primer Capítulo Universitario de la Comisión de Empresarios Jóvenes de COPARMEX, iniciativa que busca fomentar el liderazgo y el emprendimiento entre los estudiantes mediante grupos organizados dentro de las instituciones educativas.

Por su parte, Heberardo González Garza señaló que COPARMEX mantiene una política de colaboración con instituciones educativas y autoridades de los tres órdenes de gobierno para contribuir en el diseño de estrategias que fortalezcan la educación y el desarrollo económico de Reynosa.

Ambas instituciones coincidieron en que la colaboración entre universidades y organismos empresariales permitirá formar profesionistas con mayores competencias, capaces de responder a las necesidades actuales y futuras del sector productivo de la región.