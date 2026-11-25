La Universidad Tecnológica de Matamoros estableció una alianza con Varel para acercar a sus estudiantes a experiencias y oportunidades laborales.

La Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) formalizó un convenio de colaboración con la empresa Varel, con el propósito de fortalecer la preparación de sus estudiantes y generar nuevas oportunidades para su desarrollo profesional.

La rectora de la institución, Diana Masso Quintana, informó que este acuerdo forma parte de las acciones para estrechar la relación entre la comunidad académica y el sector productivo, además de facilitar que los universitarios conozcan de cerca los entornos laborales.

Mediante esta alianza, las y los alumnos podrán acceder a experiencias y aprendizajes complementarios a su formación académica, con herramientas que contribuyan a prepararlos para los retos del mercado laboral.

Masso Quintana señaló que la colaboración entre las universidades y las empresas es importante para que los futuros profesionistas desarrollen competencias, conozcan los procesos productivos y fortalezcan la confianza necesaria para incorporarse al ámbito laboral.

"La universidad continuará promoviendo la colaboración con empresas e instituciones que compartan el compromiso con la educación y el desarrollo del talento, convencida de que cada alianza que abre sus puertas a los Leones representa un paso más hacia sus metas profesionales", expresó.

UT Matamoros busca ampliar sus alianzas empresariales

La rectora destacó que la institución mantendrá la búsqueda de acuerdos con empresas y organismos que contribuyan a ampliar las posibilidades de formación y crecimiento de sus estudiantes.

Agregó que estas acciones se alinean con la visión educativa promovida por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, enfocada en generar mayores oportunidades para las juventudes.

La Universidad Tecnológica de Matamoros reiteró que continuará impulsando el trabajo conjunto entre el sector académico y la industria, con el objetivo de que sus estudiantes amplíen sus horizontes y cuenten con mejores herramientas para construir su futuro profesional.