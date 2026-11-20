Estudiantes fueron premiados en Infomatrix Sudamérica por SEONIA, una aplicación que busca favorecer la inclusión educativa de alumnos con autismo

Dos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) obtuvieron una medalla de oro en Colombia gracias al desarrollo de una aplicación móvil basada en inteligencia artificial, diseñada para apoyar la inclusión educativa de alumnos con trastorno del espectro autista (TEA).

Víctor Eduardo Acosta Villalón y Luis Jerónimo Loera Moreno consiguieron el reconocimiento durante el XXI Concurso Iberoamericano de Proyectos de Ciencia y Tecnología Infomatrix Sudamérica, realizado en Bogotá, donde representaron a México con su proyecto denominado "SEONIA".

Los universitarios pertenecen al programa de Ingeniería en Mecatrónica BIS y desarrollaron la propuesta bajo la asesoría del doctor José Antonio Rodríguez Ahumada.

SEONIA busca facilitar la enseñanza a estudiantes con autismo

La rectora de la UT Altamira, Mara Grassiel Acosta González, explicó que SEONIA es una aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial para ayudar al personal docente a adaptar el marco curricular y diseñar actividades didácticas de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes.

La herramienta está enfocada en favorecer la inclusión de niñas, niños y jóvenes con trastorno del espectro autista, mediante la personalización de estrategias y materiales de enseñanza.

De esta manera, el proyecto plantea utilizar la tecnología como un recurso de apoyo para los profesores, con el propósito de ofrecer alternativas educativas que consideren las características particulares de cada alumno.

Más de 200 estudiantes participaron en Infomatrix Sudamérica

El concurso en el que participaron los tamaulipecos es organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT) y reúne a jóvenes de distintos países para presentar propuestas científicas y tecnológicas.

De acuerdo con la información proporcionada por la universidad, el encuentro congrega a más de 200 estudiantes y alrededor de 90 proyectos, convirtiéndose en un espacio para compartir conocimientos y mostrar desarrollos de innovación.

La rectora destacó que el reconocimiento internacional representa un motivo de orgullo para la institución y para Tamaulipas, al tratarse de una propuesta creada por estudiantes que busca atender una necesidad dentro del ámbito educativo.

El triunfo en Colombia se suma a otros reconocimientos obtenidos por los mismos universitarios con el proyecto SEONIA. En septiembre de 2026, Víctor Eduardo Acosta Villalón y Luis Jerónimo Loera Moreno recibieron el trofeo al Talento Científico Internacional durante la Feria Brasileña de Iniciación Científica, celebrada en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.

En aquella competencia, la propuesta también consiguió una acreditación para participar en MILSET Expo-Sciences Brasil 2027.