Uso del celular al volante incrementa accidentes en Matamoros

Advierte sobre una tendencia preocupante entre jóvenes conductores, quienes, además de utilizar el celular, llegan a grabarse o interactuar en redes sociales

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El uso del teléfono celular mientras se conduce se ha convertido en una de las principales causas de accidentes viales en la ciudad, advirtió el empresario de seguros de autos, Óscar Martínez, quien señaló que esta práctica ha superado incluso a otros factores de riesgo.

De acuerdo con el especialista, hoy en día es común que los conductores prioricen atender mensajes o notificaciones mientras manejan, lo que provoca distracciones constantes que derivan en percances, algunos de ellos de gravedad. Indicó que basta una alerta en el teléfono para que el automovilista quite la vista del camino, aun en medio del tráfico.

Explicó que, a diferencia de otras conductas como conducir bajo los efectos del alcohol, el uso del celular genera una falsa sensación de control, cuando en realidad reduce significativamente la atención al volante. Esta distracción, dijo, se observa diariamente en las calles y está presente en un alto número de accidentes.

Advierte sobre tendencias entre jóvenes de grabar para redes sociales mientras conducen

Martínez también advirtió sobre una tendencia preocupante entre jóvenes conductores, quienes, además de utilizar el celular, llegan a grabarse o interactuar en redes sociales mientras conducen, en ocasiones a exceso de velocidad, lo que incrementa el riesgo de choques con consecuencias fatales.

En el ámbito asegurador, comentó que se ha planteado la posibilidad de establecer sanciones o restricciones en las pólizas para accidentes provocados por el uso del celular, como deducibles más altos o incluso exclusiones de cobertura; sin embargo, estas medidas aún no se han concretado.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre esta práctica, subrayando que, más allá del tema económico o de seguros, se trata de una cuestión de seguridad personal y colectiva, ya que evitar distracciones al volante puede prevenir tragedias.