Urgen contenedores de basura en carreteras del país

En la mayoría de las carreteras federales del país no existe un programa de contenedores para residuos sólidos.
En Tamaulipas, el único depósito visible está sobre la Carretera Victoria-Tampico y luce deteriorado, desfondado y sin mantenimiento, lo que ha generado quejas de viajeros que no tienen dónde tirar su basura.
Sin infraestructura en rutas libres y de cuota
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el programa federal de conservación no contemplan la instalación ni recolección de basura en autopistas.
La limpieza vial se limita al desazolve de drenajes, bacheo y retiro de escombros, pero no a colocar ni vaciar botes de basura.
Tamaulipas: un solo contenedor y sin plan
En el estado no hay programa federal ni estatal de contenedores para residuos en carreteras libres o de cuota.
El único contenedor visible está en la Carretera Federal 83 Victoria-Tampico, pero está en deterioro por el paso de los años, y para colmo, sin fondo.
¿Quién regula la basura?
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) regula el manejo de residuos mediante el Programa Estatal, pero su enfoque está en rellenos sanitarios municipales y centros de transferencia, no en colocar botes a pie de carretera.
Problemática ciudadana
Al no haber depósitos en tramos como Victoria-Tampico, San Fernando-Matamoros o Reynosa-Monterrey, los usuarios terminan arrojando desechos en la vía pública.
Ante esto, el Congreso del Estado busca reformar la ley para castigar con multas a quienes tiren basura en carreteras; sin embargo, no hay seguimiento a esta propuesta, la cual no ha llegado ni siquiera a iniciativa.
La diputada Esther García Ancira propuso una iniciativa para el reciclaje de llantas y menciona solamente que derivado del uso de carreteras estatales (no menciona a las federales), se acumulan llantas que deben ser recicladas, más no incluye los desechos de los automovilistas ni propone colocar contenedores.
La exigencia
Transportistas y automovilistas piden a la SICT y a CAPUFE incluir contenedores y recolección en los contratos de conservación de carreteras.
Mientras tanto, en Tamaulipas la única opción es cargar con la basura hasta llegar a una gasolinera o área poblada.
Sin depósitos ni mantenimiento, las carreteras federales siguen acumulando desechos a la orilla del camino.
¿Dónde sí hay contenedores en carreteras federales?
Aunque no existe un programa nacional, algunos tramos sí cuentan con depósitos instalados por concesionarios o por convenios locales:
- Autopista México-Cuernavaca: hay contenedores en las plazas de cobro y áreas de descanso de CAPUFE.
- Autopista México-Puebla: botes de basura en casetas y paraderos operados por el concesionario.
- Autopista del Sol (México-Acapulco): contenedores en zonas de descanso y gasolineras dentro del derecho de vía.
- Circuito Exterior Mexiquense: depósitos en casetas y bajo puentes con mantenimiento privado.
En todos los casos, la colocación depende del concesionario y no de un programa federal uniforme.