Urge prevenir violencia digital ante desconocimiento en Reynosa

La presidenta del colectivo 50+1 en Reynosa, Olivia Lemus, advierte sobre la persistente violencia digital y la falta de preparación para atenderla

"La violencia digital continúa siendo un desafío en Reynosa, donde aún persiste la falta de información y preparación para atender este tipo de delitos", advirtió Olivia Lemus, presidenta del colectivo 50+1 en la ciudad.

Señaló que, aunque ya se han registrado casos, existe un considerable desconocimiento tanto entre la ciudadanía como en instancias encargadas de recibir denuncias, como la policía cibernética y la fiscalía, lo que complica el seguimiento adecuado de estos hechos.

“Yo creo que todavía hay mucho por hacer en el tema, y sobre todo cuando vamos a la policía cibernética o a la fiscalía para presentar estas denuncias, porque existe mucho desconocimiento”, expresó.

Explicó que gran parte del problema radica en la falta de cultura preventiva, ya que muchas personas no dimensionan los riesgos del entorno digital, donde el anonimato facilita conductas agresivas que pueden afectar gravemente la dignidad e integridad de las víctimas.

“Hace falta muchísima información, hace falta que abramos nuestra mente de que también estamos expuestos; cualquiera puede ser víctima, porque atrás de una pantalla o de un teléfono inteligente cualquiera es valiente”, señaló.

Indicó que, desde el colectivo, se han impulsado conferencias y acciones informativas; sin embargo, consideró que aún queda mucho por hacer, especialmente en la concientización de los jóvenes, quienes son los principales usuarios de plataformas digitales.

“Queda mucho que hacer, hay mucho que trabajar en la prevención y sobre todo hablarles a los jóvenes, porque son quienes más viven este mundo virtual y tecnológico”, afirmó.

Enfatizó la importancia de entender que lo que ocurre en el mundo virtual tiene consecuencias reales, por lo que llamó a reforzar la educación digital y la prevención.