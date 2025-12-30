Urge liberar derechos de vía de carreteras estatales

El gobierno del estado de Tamaulipas busca liberar los derechos de vía de las carreteras estatales para mejorar la seguridad y reducir los accidentes

Los derechos de vía de las carreteras estatales representan un peligro para ciclistas, motociclistas y peatones quienes en muchas ocasiones solo tienen esta manera de trasladarse a otras comunidades.

Recientemente, un ciclista perdió la vida en Santa Engracia, debido a que un conductor intentó rebasar sin tomar las debidas precauciones.

Este incidente destaca el problema de visibilidad que enfrentan quienes transitan por estas rutas.

Según el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, se invertirán 200 millones de pesos para liberar 3,200 kilómetros de carreteras estatales de maleza y monte.

Cepeda Anaya anunció que el gobierno del estado adquirirá maquinaria propia para atender esta problemática y mejorar las condiciones de las carreteras estatales.

Problemas de visibilidad

La falta de visibilidad en las carreteras estatales es un problema grave que pone en riesgo la vida de los usuarios.

Es fundamental que se tomen medidas para mejorar la seguridad en estas vías.

Además de esta problemática, se agrega el hecho de que muchos paseantes arrojan su basura aprovechando que no se logra ver, sin importar que contaminen y generan una mala imagen al momento de realizar las labores de limpieza.