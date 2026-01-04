Info 7 Logo
¡Uno más! Choque sobre tramo Victoria-Zaragoza deja cinco muertos

Por: Diana Leyva

03 Enero 2026, 15:50

Este fatal accidente provocó que decenas de automóviles y unidades de carga pesada fuesen desviadas hacia un costado de la carretera

Por segunda ocasión, en este sábado, un accidente automovílistico reportado en la carretera Victoria-Zaragoza dejó a cinco personas sin vida, de las cuales, aparentemente, tres eran menores de edad.

611647231_857793723672583_5672474556114017662_n.jpg

Esto sucedió alrededor de las 15:00 horas, a la altura del kilómetro 30, con dirección de Tampico hacia Ciudad Victoria. La fuerza del impacto provocó que las víctimas fueran proyectadas varios metros fuera del vehículo. 

608897177_857793750339247_6986966870002356365_n.jpg

Autoridades afirmaron que una menor de edad fue trasladada de emergencia hacia un hospital de Ciudad Victoria, debido a la gravedad de sus heridas.

Largas filas sobre carretera tras accidente 

Este fatal accidente provocó que decenas de automóviles y unidades de carga pesada fuesen desviadas hacia un costado de la carretera.

608766566_857793793672576_1706586340992363942_n.jpg

Esto ocurre mientras los elementos y cuerpos de emergencia realizan las labores de peritaje e investigación sobre la zona.

Carretera es cerrada por autoridades

En estos momentos se encuentran los cuerpos de seguridad y auxilio, así como Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja, delegación Tamaulipas, auxiliando a las personas lesionadas, mientras que elementos  de la Guardia Nacional mantienen cerrado el tráfico vehicular debido a las maniobras que se realizan. 

Cabe señalar que con este incidente, se llega a ocho personas sin vida en la misma ruta carretera tan solo en este día 03 de enero de 2026, las autoridades exhortan y los automovilistas a manejar con precaución para evitar ser parte de las estadísticas, respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad, en estos momentos el tramo carretero se mantiene cerrado la circulación vehicular y las unidades buscan vías alternas para llegar a sus lugares de destino. 

Las personas fallecidas son integrantes de una misma familia, mientras que una niña de 6 años de edad fue trasladada a un centro hospitalario en estado grave para recibir atención médica.

Información de Alfredo Uvalle.

carretera-cerrada-por-accidente.jpg

