¡Uno más! Choque sobre tramo Victoria-Zaragoza deja cinco muertos

Por segunda ocasión, en este sábado, un accidente automovílistico reportado en la carretera Victoria-Zaragoza dejó a cinco personas sin vida, de las cuales, aparentemente, tres eran menores de edad.

Esto sucedió alrededor de las 15:00 horas, a la altura del kilómetro 30, con dirección de Tampico hacia Ciudad Victoria. La fuerza del impacto provocó que las víctimas fueran proyectadas varios metros fuera del vehículo.

Autoridades afirmaron que una menor de edad fue trasladada de emergencia hacia un hospital de Ciudad Victoria, debido a la gravedad de sus heridas.

Largas filas sobre carretera tras accidente

Este fatal accidente provocó que decenas de automóviles y unidades de carga pesada fuesen desviadas hacia un costado de la carretera.

Esto ocurre mientras los elementos y cuerpos de emergencia realizan las labores de peritaje e investigación sobre la zona.

Carretera es cerrada por autoridades

En estos momentos se encuentran los cuerpos de seguridad y auxilio, así como Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja, delegación Tamaulipas, auxiliando a las personas lesionadas, mientras que elementos de la Guardia Nacional mantienen cerrado el tráfico vehicular debido a las maniobras que se realizan.

Cabe señalar que con este incidente, se llega a ocho personas sin vida en la misma ruta carretera tan solo en este día 03 de enero de 2026, las autoridades exhortan y los automovilistas a manejar con precaución para evitar ser parte de las estadísticas, respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad, en estos momentos el tramo carretero se mantiene cerrado la circulación vehicular y las unidades buscan vías alternas para llegar a sus lugares de destino.

Las personas fallecidas son integrantes de una misma familia, mientras que una niña de 6 años de edad fue trasladada a un centro hospitalario en estado grave para recibir atención médica.

Información de Alfredo Uvalle.