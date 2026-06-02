Universitarios destacan internacionalmente con microsatélite

El objetivo principal del proyecto es acercarse a experiencias reales de la industria aeroespacial mediante simulaciones prácticas.

Estudiantes del Instituto Universiario Privado, lograron colocar el nombre de la zona sur del estado en el escenario internacional, al participar en la competencia mundial CanSat 2025, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvieron el lugar 19 entre más de 200 equipos provenientes de 20 países.

Los jóvenes Iain Eliel Dimas Fajardo, Ivana Vázquez y Oscar Rossette, estudiantes universitarios de entre 21 y 23 años, desarrollaron un prototipo de microsatélite tipo CanSat, dispositivo diseñado para simular misiones aeroespaciales reales en ambientes hostiles.

La competencia se desarrolló del 23 al 25 de mayo en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, sede donde únicamente lograron participar los equipos que superaron distintos filtros de selección nacional e internacional.

El proyecto consiste en un pequeño satélite elaborado principalmente con estructura de madera, sensores electrónicos y sistemas computacionales capaces de medir presión atmosférica, temperatura, aceleración, velocidad, GPS y captura de imágenes.

Toda la información obtenida durante el vuelo es enviada en tiempo real mediante radiofrecuencia y WiFi hacia una estación terrestre, permitiendo analizar posteriormente el comportamiento de la misión.

Los estudiantes explicaron que el objetivo principal del proyecto es acercarse a experiencias reales de la industria aeroespacial mediante simulaciones prácticas. Para ello, el dispositivo es elevado mediante un dron hasta aproximadamente 500 metros de altura y posteriormente liberado en caída libre, utilizando un sistema de autogiro que regula el descenso para evitar daños y facilitar su recuperación.

La fabricación del microsatélite representó una inversión cercana a los 20 mil pesos, debido principalmente al costo de componentes electrónicos especializados, sensores y una computadora compacta tipo Raspberry Pi, utilizada ampliamente en aplicaciones industriales y tecnológicas.

Además de competir internacionalmente, el equipo busca impulsar la divulgación científica entre niños y adolescentes mediante talleres y actividades educativas orientadas a despertar el interés por la ciencia y la exploración espacial.

Los jóvenes destacaron que este tipo de proyectos permiten acercar a nuevas generaciones a carreras científicas y tecnológicas, sembrando vocaciones que podrían convertirse en futuros desarrollos aeroespaciales mexicanos.