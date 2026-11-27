La organización indicó que sus acciones buscan brindar certeza y protección al patrimonio de más de 18 mil unidades de producción pecuaria

El organismo afirmó que la investigación se relaciona con extorsión a productores del sur del estado y no con robo de ganado ni fallas en el sistema de trazabilidad.

El Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas respaldó las acciones de las autoridades federales y estatales tras una denuncia ciudadana por presunta extorsión en la comercialización de ganado en el sur de la entidad.

Unión Ganadera precisa el motivo de la investigación

En un comunicado, la organización señaló que el operativo habría desarticulado una red que extorsionaba a ganaderos y que, presuntamente, buscaba extender sus actividades a otras zonas del estado. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República.

La Unión Ganadera sostuvo que, de acuerdo con la información jurídica disponible, la carpeta de investigación corresponde al delito de extorsión agravada y no al robo de ganado, al ingreso de animales procedentes de otros estados ni a una vulneración del sistema de identificación, trazabilidad y movilización ganadera.

Destacan importancia de la trazabilidad y protección a productores

El organismo destacó que este sistema es fundamental para mantener el estatus sanitario de Tamaulipas y su acreditación para la exportación de ganado. También rechazó publicaciones que, afirmó, buscan desacreditar a sus directivos y a funcionarios estatales del sector.

La organización indicó que sus acciones buscan brindar certeza y protección al patrimonio de más de 18 mil unidades de producción pecuaria registradas en el estado. Asimismo, reiteró su respaldo a las autoridades y su compromiso con el estado de derecho y la seguridad de los productores.

El posicionamiento fue firmado por José Ramón Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas.