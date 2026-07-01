Unión Agrícola reporta buena recuperación en presas de Tamaulipas

El reporte pone de manifiesto el contraste entre la recuperación de los principales cuerpos de agua de administración estatal

La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) dio a conocer el estado actual del almacenamiento de las principales presas de la entidad, donde se observa una recuperación favorable en la mayoría de los embalses estatales, aunque las presas internacionales La Amistad y Falcón continúan registrando niveles críticamente bajos.

De acuerdo con el reporte correspondiente al 29 de junio de 2026, la presa Vicente Guerrero se encuentra al 61 por ciento de su capacidad, mientras que la Marte R. Gómez registra un 62.4 por ciento, niveles que representan una mejor condición hídrica en comparación con años anteriores.

El informe de la UARNT también señala que la presa Pedro José Méndez alcanza un 99.3% de almacenamiento; la República Española, 96.3%; la Emilio Portes Gil, 94.7%; y la Ramiro Caballero Dorantes, 85.3%, reflejando una importante recuperación derivada de las lluvias registradas en el estado.

Por su parte, la presa Las Blancas reporta un almacenamiento del 28.1%, mientras que el sistema lagunario del Chairel supera su capacidad ordinaria al ubicarse en 125%, situación atribuida a los escurrimientos generados por las recientes precipitaciones.

En contraste, las presas internacionales continúan siendo motivo de preocupación para el sector agrícola y las autoridades hídricas. La presa La Amistad registra apenas un 5.6% de almacenamiento, en tanto que la presa Falcón alcanza solo un 10.8%, cifras que evidencian la persistencia de los efectos de la sequía en la cuenca del río Bravo.

La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas destacó que, aunque las condiciones de las presas estatales han mejorado considerablemente, el bajo nivel de los embalses internacionales mantiene la incertidumbre para el distrito de riego del norte del estado, así como para la disponibilidad futura del recurso hídrico en la región fronteriza.

El reporte pone de manifiesto el contraste entre la recuperación de los principales cuerpos de agua de administración estatal y la situación crítica que aún enfrentan las presas binacionales, cuya recuperación dependerá de aportaciones extraordinarias en sus cuencas durante los próximos meses.