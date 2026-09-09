Una sola credencial para la salud: arranca registro en Reynosa

El Gobierno Federal busca concentrar en una sola credencial información que permita identificar al ciudadano y facilitar su atención

El Gobierno de México inició en Reynosa el proceso de credencialización para una nueva tarjeta de salud que permitirá a los ciudadanos acceder, a partir del próximo año, a servicios médicos en instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE, Pemex e IMSS-Bienestar.

La delegada de Programas Federales en Reynosa, Lucila Calvillo, informó que para facilitar el registro fueron instalados tres módulos en distintos puntos de la ciudad: el Auditorio Municipal, el Centro de Bienestar y Paz de la colonia Aquiles Serdán y el Centro de Convenciones.

Registro es gratuito y está abierto para todas las edades

El registro es gratuito y, por el momento, los interesados únicamente deben presentar copia de su credencial del INE, CURP y comprobante de domicilio para completar el proceso.

Calvillo explicó que actualmente se está dando prioridad a los adultos mayores, aunque la convocatoria está abierta a la población en general. Las personas que acudan acompañadas de hijos o nietos también podrán aprovechar para realizar su propio registro.

El programa contempla a los mexicanos de todas las edades, incluidos los recién nacidos, por lo que no será necesario contar actualmente con algún servicio médico vigente para incorporarse.

Credencial permitirá acceder a instituciones de salud

De acuerdo con la funcionaria, la nueva credencial tendrá como objetivo facilitar la atención de los ciudadanos en caso de una emergencia médica, al permitirles utilizarla en instituciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex e IMSS-Bienestar.

“Esa credencial va a ser de salud, en caso de que tengamos alguna emergencia para el próximo año, la vamos a poder utilizar tanto en el ISSSTE, IMSS, Pemex y el IMSS-Bienestar”, explicó Lucila Calvillo.

La delegada reiteró que el proceso de inscripción ya se encuentra activo en los tres módulos instalados en Reynosa y llamó a la población a aprovechar esta etapa de registro.

También funcionará como identificación

Uno de los elementos que distingue a esta credencial es que contará con datos biométricos. Además de su función para facilitar el acceso a los servicios de salud, se contempla que pueda ser utilizada como identificación oficial a partir del próximo año.

Con ello, el Gobierno Federal busca concentrar en una sola credencial información que permita identificar al ciudadano y facilitar su atención dentro de las distintas instituciones públicas de salud.

“Es en general, es para todos, aparte va a servir como una identificación oficial para el próximo año”, puntualizó la delegada.

El registro permanece abierto para la población en general y, aunque la prioridad inicial son los adultos mayores, el programa contempla a mexicanos de todas las edades.