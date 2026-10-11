Un Tamaulipas sin playa que te deja sin aliento

Una ruta inolvidable por Tula, Palmillas, Jaumave, Bustamante y Miquihuana entre historia, naturaleza, bosques y tradición mezcalera.

No tiene mar, pero tiene todo lo demás. El Altiplano Tamaulipeco representa la cara contrastante del estado de Tamaulipas: la del semidesierto que se transforma en bosque y el silencio que se rompe con el cauce de las cascadas. La región está integrada por cinco municipios —Tula, Palmillas, Jaumave, Bustamante y Miquihuana— que destacan como polos de atracción para el turismo cultural y de naturaleza a nivel nacional.

Esta franja territorial es considerada la ruta del origen, al albergar los asentamientos donde inició la historia de la entidad.

1. Tula: el Pueblo Mágico donde nació la identidad

Fundada el 22 de julio de 1617 por el fraile franciscano Juan Bautista de Mollinedo, Tula es la ciudad más antigua de Tamaulipas y fungió como capital del estado durante un periodo en el siglo XIX. Entre sus principales atractivos destacan:

La Cuera Tamaulipeca: Creada en el taller de la familia Reyna , esta prenda de cuero labrado con grecas y flores se convirtió en símbolo representativo de la región, siendo Tula el único lugar con denominación de origen para su confección.

Creada en el taller de la familia , esta prenda de cuero labrado con grecas y flores se convirtió en símbolo representativo de la región, siendo Tula el único lugar con denominación de origen para su confección. Arroyo Loco: Cauce intermitente que atraviesa la zona urbana y representa un atractivo natural durante la temporada de lluvias.

Cauce intermitente que atraviesa la zona urbana y representa un atractivo natural durante la temporada de lluvias. Patrimonio e historia: La iglesia de San Antonio de Padua y la zona arqueológica con la Pirámide de El Cuitzillo atestiguan la fusión entre el periodo colonial y la herencia huasteca.

La iglesia de y la zona arqueológica con la atestiguan la fusión entre el periodo colonial y la herencia huasteca. Gastronomía tradicional: Oferta culinaria basada en las enchiladas tultecas rojas, los cabuches (flor de biznaga), el dulce de mezquite y las cactunieves.

2. Palmillas: historia y turismo de aventura

A 20 minutos de Tula, Palmillas es la demarcación de menor extensión territorial del Altiplano. Alberga la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves (1747), construcción de cantera rosa considerada el templo religioso más antiguo en pie dentro del estado.

En el ámbito recreativo, a cinco minutos de la cabecera municipal se ubica el Cañón de El Salto, espacio natural adaptado para el cañonismo, rappel, cavidades y toboganes naturales. Las autoridades estatales anunciaron la ejecución de un nuevo parador turístico para 2026 en la zona, el cual incluirá infraestructura de miradores y servicios básicos.

3. Jaumave: oasis y biodiversidad

Fundado en 1744 como San Lorenzo de Jaumave, este municipio constituye un punto clave en la historia de la colonización del Nuevo Santander. A diferencia del entorno semidesértico, Jaumave presenta un ecosistema húmedo alimentado por manantiales de la sierra.

Su oferta turística abarca los balnearios naturales El Charco Azul, El Ojito y el centro recreativo Nogales en San José de Salamanca. Es además zona de tránsito para la mariposa monarca y hábitat de la guacamaya verde, especie en proceso de reintroducción. Asimismo, forma parte de la Ruta del Mezcal tamaulipeco con denominación de origen.

4. Miquihuana: bosques de altura y producción mezcalera

Fundado en 1849 por comunidades dedicas al pastoreo, Miquihuana se sitúa a 1,800 metros sobre el nivel del mar, siendo el municipio más elevado de Tamaulipas. Posee extensas zonas de bosque de pino-encino orientadas al senderismo, ciclismo de montaña, campismo, rutas 4x4 y astroturismo.

Sus vinatas artesanales producen mezcal con maguey silvestre de altura. Debido a su altitud, en la temporada invernal sus valles y pastizales registran precipitaciones en forma de nieve. El municipio contará también con un Parador Turístico enfocado en el desarrollo del turismo de naturaleza.

5. Bustamante: legado revolucionario y paisaje semidesértico

Enclavado en la Sierra Madre Oriental, Bustamante fue fundado en 1749. Es la tierra natal del General Alberto Carrera Torres, figura clave de la Revolución Mexicana e ideólogo del agrarismo en la entidad.

Su geografía combina zonas boscosas con un valle semidesértico caracterizado por especímenes de biznagas que superan los dos metros de altura y décadas de vida, conformando un entorno propicio para el hospedaje en cabañas de montaña y actividades al aire libre.

Recomendaciones para el recorrido

La integración de la ruta contempla iniciar el trayecto en Tula (a 1 hora y 40 minutos de Ciudad Victoria), con escala en Palmillas, recorrido gastronómico en Jaumave, ascenso hacia Bustamante y cierre en las zonas altas de Miquihuana.

La temporada recomendada para visitar la región comprende de octubre a marzo, periodo en que disminuyen las temperaturas extremas del semidesierto y los niveles de los afluentes de agua se mantienen estables.