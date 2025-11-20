Un Estado con Potencial Energético Imparable en México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica un subsidio a las tarifas de alto consumo, el cual inicia generalmente en mayo y se cancela en octubre

Tamaulipas se posiciona entre los tres estados de la República con mayor potencial energético, tanto renovable como no renovable, este potencial no solo es positivo para el sector energético, sino que también representa una gran oportunidad para empresarios y la ciudadanía en general, ya que puede atraer inversiones significativas y fomentar el desarrollo de negocios locales.

Romualdo Andrés Salazar, experto en el sector energético, destacó que Tamaulipas cuenta con un potencial solar envidiable, difícil de igualar en el país. Además, el estado posee capacidades para el desarrollo de energía eólica y biomasa, lo que abre un abanico de posibilidades para potenciar el uso de sus recursos energéticos.

“Es fundamental que se generen espacios de exposición donde el Estado pueda mostrar su potencial en el sector energético, no solo para su propio desarrollo, sino también para que otras industrias se beneficien de las ventajas que ofrece Tamaulipas. Aprovechar estos recursos es clave para el crecimiento económico y el bienestar de la comunidad”, dijo experto tamaulipeco en el sector energético.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica un subsidio a las tarifas de alto consumo, el cual inicia generalmente en mayo y se cancela en octubre de cada año.

Romualdo Andrés Salazar resaltó que este subsidio, que se implementa cada verano, impacta directamente a los hogares que se encuentran en esta categoría tarifaria.

Al finalizar octubre, se prevé un aumento en la tarifa eléctrica, ya que se elimina el subsidio, lo que podría generar un impacto del 2.5% al 5% en el costo de la electricidad, dependiendo del consumo de cada hogar.

“Aunque este reajuste tarifario no implica un cambio en la estructura de tarifas, sí conlleva la necesidad de que los ciudadanos busquen alternativas para reducir su consumo energético”, señaló.

Algunas recomendaciones incluyen:

- Implementar aislantes térmicos en el hogar, que ayudan a mantener temperaturas frescas en verano y cálidas en invierno, disminuyendo así el consumo innecesario de energía.

- Cambiar las bombillas tradicionales por bombillas LED, lo que puede generar un ahorro de hasta el 85% en el consumo energético.

- Considerar inversiones en sistemas de energía solar o fotovoltaicos, que, aunque requieren una inversión inicial mayor, pueden reducir significativamente los costos eléctricos a largo plazo.

“Es crucial que la ciudadanía esté informada sobre su consumo energético y las opciones de eficiencia energética disponibles, la educación en este ámbito es responsabilidad de todos los actores del sector energético, y es fundamental para ayudar a los hogares a adaptarse a estos cambios”, explicó.

El desconocimiento sobre el funcionamiento del sector energético puede llevar a decisiones poco informadas. Por ello, es importante que se realicen esfuerzos conjuntos para informar a la población sobre cómo pequeñas acciones pueden traducirse en una significativa disminución en los costos energéticos.