Último día para registrarse en el programa Hecho en Nuevo Laredo

El registro, se puede hacer en las oficinas de Desarrollo Económico, ubicadas en la Avenida Matamoros 309 Altos, en el Centro Histórico

Este viernes tres de julio es el último día para que emprendedores se registren en el programa Hecho en Nuevo Laredo, y puedan recibir acompañamiento para desarrollar su producto hasta hacerlo un negocio en crecimiento.

La Secretaría municipal de Desarrollo Económico abrió la convocatoria para la Tercera Generación del Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo”.

El programa busca impulsar el crecimiento de negocios locales

Las y los emprendedores locales que ofrecen servicios, artesanías o productos elaborados en esta ciudad fronteriza, pueden formar parte del programa que impulsa el crecimiento y posicionamiento de los negocios locales.

Las y los participantes recibirán acompañamiento, capacitación, promoción, vinculación comercial, acceso a créditos para MiPyMEs, así como oportunidades para participar en ferias y estrategias de posicionamiento local y regional.

El registro puede realizarse de manera presencial o digital

El registro, que cierra el tres de julio, se puede hacer en las oficinas de Desarrollo Económico, ubicadas en la Avenida Matamoros 309 Altos, en el Centro Histórico, o a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico Nuevo Laredo.

También pueden llamar al número de teléfono 867 712-0327.