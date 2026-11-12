UDC responde a cuestionamientos sobre su legalidad

Julio González Guerra presentó el acta constitutiva de la UDC y defendió los servicios de identificación vehicular y asesoría a sus afiliados

Luego de recibir descalificaciones y señalamientos en redes sociales, principalmente a raíz de accidentes y acontecimientos relacionados con vehículos afiliados a su organización, la Unión Democrática Campesina, Asociación Civil (UDC), defendió la legalidad de sus actividades y aseguró que brinda acompañamiento y asesoría jurídica a sus integrantes cuando enfrentan algún percance vial.

Julio González Guerra, presidente de la Unión Democrática Campesina, se dirigió a sus agremiados, medios de comunicación y ciudadanos de Reynosa que cuentan con vehículos de procedencia extranjera, para asegurar que la organización tiene documentación que respalda su constitución legal, misma que puso a disposición para demostrar su dicho.

Como parte de su explicación, presentó el acta constitutiva de la asociación y precisó que fue fundada en 2008, mediante la escritura pública número 14-254.

“Me dirijo a los agremiados y medios de comunicación, ciudadanos de Reynosa que tienen un vehículo extranjero, que la Unión Democrática Campesina tiene total legalidad y completa, misma que aquí con documentos lo doy a conocer. Primero, la Unión Democrática Campesina fue fundada en el 2008 con escritura pública número 14-254; aquí está la escritura del acta constitutiva de la Unión Democrática Campesina A.C.”, manifestó.

La organización se dedica al otorgamiento de folios de identificación vehicular para personas que, por falta de recursos, no han podido nacionalizar sus unidades mediante los procedimientos aduanales y fiscales. Asimismo, aseguró que proporciona acompañamiento personalizado y asesoría jurídica a sus afiliados cuando se ven involucrados en accidentes o enfrentan problemas relacionados con sus vehículos.

Incluso, reconoció que en determinados casos han cubierto multas cuando los conductores aceptan haber cometido alguna infracción, al señalar que pertenecer a la organización no los exime de cumplir con las disposiciones de tránsito.

González Guerra sostuvo que, pese a las críticas difundidas en redes sociales, no ha disminuido la demanda de sus servicios y que actualmente mantienen convenios con 14 estados de la República, donde sus afiliados pueden circular bajo los acuerdos establecidos.

De esta manera, la dirigencia de la UDC busca responder a los cuestionamientos públicos y dar certidumbre a sus integrantes sobre la documentación de la asociación y el respaldo que ofrece a quienes recurren a sus servicios.