Ubican más de 3 mil basureros clandestinos en Tamaulipas

En el sur del estado, los tiraderos a cielo abierto son un problema recurrente, y combatirlos requiere romper el ciclo de impunidad.

En Tamaulipas existen en promedio 3 mil botaderos clandestinos en al menos 38 de los 43 municipios del estado.

En la zona sur de la entidad los basureros clandestinos se incrementan por colonias brechas y caminos.

El problema principal radica en dos factores: la proliferación de estos sitios y la falta de la denuncia… la población no lo pone del conocimiento de las autoridades para evitar trámites burocráticos.

Javier Morado, regidor comisionado en servicios públicos dio a conocer que “los basureros clandestinos conllevan riesgos entre ellos la acumulación de gases y materiales inflamable que pueden ocasionar siniestros”

Esta inacción de la denuncia permite que proliferen los focos de infección y contaminación.

En el sur de Tamaulipas, los tiraderos a cielo abierto son un problema recurrente, y combatirlos requiere romper el ciclo de impunidad mediante la participación ciudadana y las vías institucionales.