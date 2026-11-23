El rector indicó que la Universidad cuenta con 14 nuevas licenciaturas, creadas con el propósito de responder a las necesidades de desarrollo del estado

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) registró en 2026 un récord en la incorporación de estudiantes, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado. El crecimiento de la matrícula señaló, implica ampliar gradualmente la infraestructura y fortalecer los recursos humanos de la institución.

UAT incorpora nuevas licenciaturas y prevé más estudiantes

El rector indicó que la Universidad cuenta con 14 nuevas licenciaturas, creadas con el propósito de responder a las necesidades de desarrollo del estado.

Estimó que entre mil 500 y 2 mil estudiantes ingresarán en agosto, lo que permitirá que la matrícula se acerque a los 45 mil alumnos.

Proyectan crecimiento de matrícula y fortalecimiento del posgrado

Anaya Alvarado proyectó que la cifra podría llegar a casi 47 mil estudiantes en 2027 y a cerca de 49 mil al año siguiente, es decir que de mantenerse la tendencia, la UAT rondaría los 50 mil alumnos en aproximadamente cuatro años.

Añadió que la institución también apuesta por fortalecer los estudios de posgrado, con el objetivo de ampliar la profesionalización de las juventudes y formar a más especialistas.