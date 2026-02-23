UAT mantiene clases presenciales tras hechos de inseguridad

La UAT informó que las actividades académicas continúan de manera normal, mientras se realiza un monitoreo constante de la situación

Ante los recientes hechos de violencia registrados en distintos estados del país, tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) emitió un comunicado dirigido a su comunidad universitaria y a la sociedad en general.

La institución señaló que, frente al contexto nacional marcado por incidentes de inseguridad en entidades como Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, se mantiene atenta a la evolución de la situación.

Respaldo a autoridades y coordinación permanente

En un comunicado, la UAT informó que reconoce y respalda los esfuerzos coordinados del Gobierno del Estado para preservar el orden, la paz y la tranquilidad en Tamaulipas, priorizando el bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, detalló que permanece en comunicación constante con las autoridades competentes, así como con directivos de facultades, unidades académicas y dependencias administrativas en todas las regiones del estado, con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de la comunidad universitaria.

Exhorto a la comunidad universitaria

La universidad llamó a estudiantes, docentes y personal administrativo a:

Mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales , evitando compartir o difundir información no verificada que pueda generar desinformación o alarma.

Actuar con responsabilidad y solidaridad, privilegiando la prudencia, la calma y el cuidado colectivo.

Actividades académicas continúan con normalidad

La UAT informó que las actividades académicas continúan de manera normal, mientras se realiza un monitoreo constante de la situación. Añadió que cualquier medida preventiva será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la seguridad, la estabilidad y el bienestar de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios en todas sus sedes.