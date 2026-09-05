UAT confirma buen estado de salud de alumno de veterinaria

La facultad de la UAT reiteró su política de cero tolerancia ante actividades no autorizadas que pongan en riesgo a alumnos.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas confirmó que se encuentra colaborando para esclarecer a fondo un evento ajeno a sus actividades oficiales en el que un alumno foráneo de primer ingreso presentó problemas de salud.

El titular de la entidad académica, Octavio Merino Charrez, comunicó que la Defensoría de los Derechos Universitarios puso en marcha un procedimiento de revisión minucioso para determinar cómo se desarrollaron los acontecimientos.

"Desde un inicio, cuando supimos que el joven se estaba sintiendo mal, el personal del área médica de aquí de la facultad le prestó los primeros auxilios. E inmediatamente después ellos fueron quienes lo trasladaron también al Instituto Mexicano del Seguro Social y estuvieron ahí al pendiente durante todo el tiempo hasta que se dio de alta el joven", puntualizó.

Tras recibir la atención médica especializada con el acompañamiento de directivos de la institución, el joven fue dado de alta el jueves y evoluciona de manera favorable.

Paralelamente, la Defensoría de los Derechos Universitarios mantiene en curso una investigación interna y exhaustiva para esclarecer el hecho aislado, el cual ocurrió fuera del programa institucional.

El directivo enfatizó la postura de cero tolerancia de la máxima casa de estudios ante dinámicas no autorizadas que pongan en riesgo la salud de la comunidad estudiantil, destacando que las actividades académicas y administrativas continúan desarrollándose de forma habitual.