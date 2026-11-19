Especialistas impartirán pláticas sobre cáncer y otros padecimientos para fomentar la detección temprana y el cuidado de la salud

Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención entre los jóvenes universitarios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Unidad Académica Reynosa-Rodhe, continuará invitando a especialistas del área médica para impartir pláticas sobre los riesgos de distintas enfermedades y la importancia de detectarlas oportunamente.

El director de la institución, Jaime Gerardo Malacara Navejar, explicó que a través del área de salud y los servicios médicos universitarios se busca acercar a los estudiantes información especializada para que conozcan los factores de riesgo, identifiquen posibles síntomas y sepan cuándo acudir con un profesional de la salud.

Indicó que estas actividades contemplan la participación de especialistas que aborden diferentes temas de prevención, particularmente enfermedades como el cáncer, cuya incidencia también comienza a generar preocupación entre la población joven.

“Tenemos a bien, en el área de salud, nuestra área médica, invitar algunos especialistas del área para dar charlas, específicamente de prevención en todo sentido; por supuesto que el tema del cáncer es muy específico y lo que hacemos es invitarlos a que hablen al respecto”, comentó.

Malacara Navejar señaló que anteriormente existía la percepción de que determinados padecimientos, como el cáncer, afectaban principalmente a personas de 40, 50 o 60 años; sin embargo, actualmente los jóvenes también están tomando conciencia de que no están exentos de desarrollar estas enfermedades.

Ante este panorama, consideró importante que los universitarios reciban información de primera mano sobre cómo cuidar su salud, reconocer señales de alerta y adoptar medidas preventivas que contribuyan a reducir los riesgos.

Destacó que la detección oportuna es fundamental para acceder a un diagnóstico y tratamiento médico a tiempo, lo que puede incrementar las posibilidades de obtener resultados favorables, especialmente en enfermedades como el cáncer.

Con estas acciones, la UAT Reynosa-Rodhe busca complementar la formación académica de sus estudiantes con orientación en materia de salud, promoviendo hábitos de prevención y una mayor responsabilidad sobre su bienestar.