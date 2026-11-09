Tyco inicia recorte de alrededor de mil empleos en Matamoros

Hasta el momento, alrededor del 10 por ciento del personal ya habría sido liquidado, mientras que el resto continuará incorporándose

El proceso de reducción de personal en una de las dos plantas de Tyco International, ubicada en el Parque Industrial Las Ventanas de Matamoros, ya comenzó y se desarrollará de manera gradual hasta septiembre de 2027, lo que representará la pérdida de alrededor de mil empleos en esta ciudad fronteriza.

Las primeras bajas laborales comenzaron en septiembre

El secretario de Desarrollo Económico, Enrique Salinas Garza, confirmó que las primeras bajas laborales comenzaron en septiembre de este año, como parte del programa de reestructuración anunciado por el corporativo Johnson Controls, al que pertenece la empresa.

De acuerdo con el funcionario, la planta que dejará de operar cuenta con una plantilla aproximada de mil trabajadores. Hasta el momento, alrededor del 10 por ciento del personal ya habría sido liquidado, mientras que el resto continuará incorporándose al proceso conforme avance el retiro de las operaciones.

Parte de las operaciones se concentrará en Reynosa

La reestructuración contempla concentrar en Reynosa parte de las actividades que actualmente se realizan en Matamoros, además de operaciones provenientes de una planta de Ciudad Juárez, con el objetivo de reducir costos de producción, optimizar la logística y mejorar los tiempos de entrega.

Por otra parte, la segunda instalación que mantiene el corporativo en Matamoros, con aproximadamente 600 trabajadores, continuará operando, por lo que la salida de la compañía no representará el retiro total de sus actividades de esta ciudad.

En cuanto a las causas, Salinas Garza explicó que se trata de una determinación interna del corporativo y no de problemas laborales o administrativos relacionados con el funcionamiento de la planta local.

El proceso de liquidación se extenderá durante los próximos meses y deberá concluir en septiembre de 2027, mientras que la empresa y la representación sindical han señalado que se respetarán las indemnizaciones y prestaciones correspondientes a los trabajadores conforme a la legislación laboral y al contrato colectivo.