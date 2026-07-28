Turista regiomontano fallece por ahogamiento en playa de Altamira

Los cuerpos de emergencia lograron estabilizar al hombre que participó en el rescate, quien fue valorado por paramédicos y reportado fuera de peligro

Un turista originario de Monterrey perdió la vida la tarde de este domingo después de ser arrastrado por el fuerte oleaje en la zona de playa ubicada frente al complejo residencial Velamar, en Altamira, Tamaulipas.

La víctima fue identificada como Rommel Stalin Ulloa Cuevas, de 50 años, mientras que otro bañista logró sobrevivir tras ingresar al mar para intentar rescatarlo.

Corriente impidió completar el rescate

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el visitante comenzó a tener dificultades para regresar a la orilla debido a las condiciones del mar.

Al observar la emergencia, un hombre que se encontraba en la playa entró al agua y consiguió alcanzar a Romel Stalin; sin embargo, el fuerte oleaje impidió que pudiera llevarlo hasta tierra firme.

Durante el intento de auxilio, el rescatista también fue arrastrado por la corriente e ingirió agua de mar, por lo que necesitó asistencia inmediata.

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de Protección Civil de Altamira y Ciudad Madero, desplegaron un operativo para extraer a los dos hombres.

Segundo bañista fue reportado fuera de peligro

Los cuerpos de emergencia lograron estabilizar al hombre que participó en el rescate, quien fue valorado por paramédicos y reportado fuera de peligro.

Romel Stalin fue llevado hasta la orilla, pero para ese momento ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo para los estudios de ley.

Advierten riesgos para nadar frente a Velamar

El director de Protección Civil de Altamira, Rommel Faustino Martínez Flores, reiteró que el tramo de playa situado frente a Velamar debe utilizarse únicamente para actividades recreativas cerca de la orilla, debido a las condiciones del fondo marino y la intensidad del oleaje.

Por su parte, el titular de Protección Civil de Ciudad Madero, Ricardo Aguirre, pidió a los visitantes respetar la señalización preventiva, el sistema de banderas y las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

El fallecimiento ocurrió durante el periodo vacacional de verano, mientras autoridades federales y municipales mantienen un operativo permanente de vigilancia ante el incremento de visitantes en las playas del sur de Tamaulipas.