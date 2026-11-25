El programa de Turismo Social del DIF Tamaulipas ofreció viajes gratuitos a mil 193 personas durante 2025, con transporte, hospedaje y alimentación

Con el propósito de acercar los atractivos turísticos del estado a personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, el Gobierno de Tamaulipas impulsa el Programa de Turismo Social, mediante el cual familias, adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad pueden realizar viajes gratuitos a distintos destinos de la entidad.

La iniciativa es coordinada por el Sistema DIF Tamaulipas, encabezado por María de Villarreal, y la Secretaría de Turismo estatal, a cargo de Benjamín Hernández Rodríguez, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

El secretario de Turismo destacó que esta estrategia permite que habitantes de comunidades que anteriormente no tenían la posibilidad de viajar conozcan los paisajes, espacios naturales y sitios culturales de Tamaulipas.

Más de mil personas recibieron viajes gratuitos durante 2025

Durante 2025, un total de mil 193 personas participaron en las actividades del programa, que contempla viajes sin costo con servicios de transporte, hospedaje, alimentación y acompañamiento de guías certificados.

Entre los beneficiarios se encuentran mujeres, hombres, niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.

La estrategia también contempla la participación de grupos prioritarios vinculados con programas como Lazos del Bienestar, estudiantes de centros de rehabilitación y mujeres que forman parte de organizaciones de apoyo a pacientes con cáncer de mama.

De acuerdo con Hernández Rodríguez, estas experiencias buscan generar espacios de convivencia, inclusión y bienestar emocional, además de facilitar el acceso a actividades recreativas que anteriormente estaban fuera de las posibilidades de muchas familias.

Playa Miramar y la Reserva El Cielo, entre los destinos visitados

Los recorridos organizados mediante el Programa de Turismo Social incluyen algunos de los principales atractivos naturales, culturales y recreativos de Tamaulipas.

Entre los sitios visitados se encuentra Playa Miramar, en Ciudad Madero, donde algunas personas tuvieron la oportunidad de conocer el mar por primera vez.

También se han realizado visitas a la Reserva de la Biósfera El Cielo, ubicada en Gómez Farías, donde los participantes pueden apreciar la riqueza natural, la fauna y los paisajes de esta zona.

Otros destinos contemplados son el Pueblo Mágico de Tula, el Zoológico Tamatán, el Museo Tamux, Jaumave, Tampico y El Mante.

Habitantes de Tula viajaron a Tampico y Playa Miramar

Como parte de las actividades más recientes, habitantes del ejido 5 de Mayo, ubicado en el municipio de Tula, realizaron un recorrido durante el fin de semana hacia Tampico y Playa Miramar, en Ciudad Madero.

Esta experiencia permitió que los participantes conocieran otros puntos de Tamaulipas y disfrutaran de espacios turísticos que no necesariamente forman parte de sus actividades habituales.

El titular de Turismo estatal señaló que el programa representa una estrategia para ampliar el acceso de la población a las actividades recreativas y convertir los viajes en una oportunidad de convivencia y desarrollo social.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la administración de Américo Villarreal Anaya y el DIF Tamaulipas para atender a sectores prioritarios, con especial atención en quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios y experiencias turísticas.