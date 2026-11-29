Encuérate en Tula, organizado por autoridades estatales de Turismo; tuvo el propósito de reconocer una de las principales expresiones culturales

Con la participación de más de 447 personas vestidas con la tradicional cuera tamaulipeca, el Pueblo Mágico de Tula ingresó al libro de los Récords Guinness, al establecer una nueva marca mundial de concentración de personas portando esta emblemática prenda.

La hazaña se concretó durante el evento “Encuérate en Tula”, organizado por autoridades estatales de Turismo y el Ayuntamiento, con el propósito de reconocer y promover una de las principales expresiones de identidad cultural de Tamaulipas.

La cuera tamaulipeca representa una tradición artesanal que se transmite entre generaciones de familias de Tula. Originalmente, era utilizada como vestimenta de trabajo para protegerse de las espinas y las condiciones climáticas del campo.

Con el paso del tiempo, esta indumentaria evolucionó hasta convertirse en un símbolo representativo del estado, gracias a su elaboración artesanal y a los diseños que distinguen a los productores de la región.

Tula celebra su tradición artesanal

Las actividades comenzaron desde las 8:00 horas con el registro de participantes en el Monumento a la Cuera Tamaulipeca, donde se concentraron quienes buscaban formar parte de la marca mundial.

A las 11:00 horas se efectuó el conteo oficial en la escalinata del monumento, durante una ceremonia encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ingrid Rodríguez, representante de Guinness World Records, dio a conocer la cantidad de participantes y confirmó la certificación que permitió incorporar el acontecimiento a los registros mundiales.

Posteriormente, después de las 13:00 horas, comenzó el desfile de personas portando la tradicional indumentaria, desde el monumento hasta el Centro Histórico de Tula.

La celebración incluyó una pasarela de la cuera tamaulipeca en la plaza principal, además de la lectura del Poema a la Cuera, escrito por Miguel Rodríguez Campa.

También se desarrolló la presentación cultural “Entre Sones y Cueras”, una huapangueada conducida por Luddivina Nieto, con la participación de la poeta Paty Chávez y la agrupación musical Soraima y Sus Huastecos.

Música, danza y promoción turística

El programa contempló una exposición fotográfica y recorridos por el Museo de la Cuera, como parte de las actividades destinadas a difundir la historia y el trabajo de los artesanos locales.

La cartelera artística continuó con la presentación del Grupo Cenzontle, procedente de Antiguo Morelos, y posteriormente del Grupo de Danza Raíces Huastecas.

Al anochecer, habitantes y visitantes participaron en una callejoneada por la plaza principal, mientras que a las 21:00 horas comenzó el baile popular denominado “Tultecazo Norteño”.

En el espectáculo musical participaron Grupo Línea, Los Primos, Potencia, Emigrante y Descendencia, con lo que concluyó una jornada dedicada a la tradición, la cultura y la identidad tamaulipeca.

Tula se localiza en el Altiplano, al suroeste de Tamaulipas, y es reconocido como Pueblo Mágico por su patrimonio histórico, cultural y artesanal.