Tula celebra su 14° aniversario como 'Pueblo Mágico'

Dicha celebración impulsa el turismo, así como la creación de empleos y la atracción de inversiones, para fortalecer el lugar como destino turístico

Este sábado 19 de octubre y domingo 20, Tula, Tamaulipas, se vestirá de fiesta para conmemorar su 14o. aniversario como Pueblo Mágico.

Diversos motoclubs realizarán un recorrido hacia la Cruz de la Esperanza, partiendo de la cabecera municipal.

A partir de las 6:30 p.m., la ciudad se llenará de música, alegría y diversión en una emocionante callejoneada por las principales calles.

La fiesta comenzará frente a la Plaza Municipal con la energética presentación de la Banda 400, seguida de música en vivo de tres destacados grupos: Insultos Banda de Rock, Grupo Renovación del Norte y Grupo Los Cadetes de Linares de Osiel Sánchez, que cerrará la noche con un broche de oro.

Además de la callejoneada, el programa de festejos incluye un torneo de tochito bandera, con la participación de 40 equipos, y el Festival del Desierto, que ofrecerá una rica experiencia cultural con artesanos y gastronomía tradicional.

Este domingo también habrá eventos artísticos en la plaza principal con la presentación de danzas autóctonas, tríos huastecos y danza folclórica, así como una exposición fotográfica.

Estos eventos impulsan el turismo, la creación de empleos y la atracción de inversiones, fortaleciendo a Tula como un destino turístico.

La celebración es una oportunidad para que locales y visitantes disfruten de la rica cultura y tradición de Tula, y se espera una gran afluencia de personas, con más de 8 mil visitantes y una derrama económica superior a los 7 millones de pesos, según datos del año anterior.