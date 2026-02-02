Tula celebra el Segundo Festival del Cabrito con gran éxito

El Pueblo Mágico de Tula reunió a miles de visitantes en el Segundo Festival del Cabrito, con gastronomía, música y tradiciones que impulsaron el turismo

El Pueblo Mágico de Tula celebró una de sus más sabrosas tradiciones, el Segundo Festival del Cabrito el cual comenzó desde el viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero, con eventos que incluyeron exposiciones de ganado caprino, concurso de parrilleros, degustación de mezcal, exposiciones artesanales entre otras actividades.

Son tres días para honrar la herencia huasteca, apoyar a productores locales y deleitar el paladar con el platillo estrella del cabrito, preparado con maestría ancestral.

Este sábado, el gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró el evento que contó con cientos de visitantes quienes por la noche participaron en una callejoneada, para continuar la fiesta este domingo con una cabalgata y degustación de mezcal, en el marco del concurso del cabrito en salsa.

Música, danza, artesanías y convivencia familiar deleitaron a los visitantes que año con año se incrementan en este rincón mágico donde el pasado y el presente se encuentran en cada bocado, lo cual hace del viaje a este destino una experiencia inolvidable.

El secretario de Turismo, informó que se espera la presencia de 3 mil 500 personas con una derrama económica de 2. 5 millones de pesos durante los 3 días del festival en este fin de semana largo.

“Este evento impulsa la economía sostenible, fortalece a productores locales y convierte la herencia tamaulipeca en experiencias únicas que conquistan corazones nacionales e internacionales”, dijo Hernández Rodríguez.

Además de la cabalgata y el concurso de parrilleros, hubo el concurso de la cabra más lechera, el cabrito más gordo, así como la elaboración de quesos, conferencias y mucho más.

También una muestra y subasta de ganado caprino, tianguis y un concurso de mezcales, así como la tradicional callejoneada y el baile en la plaza principal de Tula.