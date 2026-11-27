Américo Villarreal supervisó el saneamiento de un predio en Balcones de Alcalá, donde una máquina ha triturado más de 70 mil neumáticos desde agosto.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, supervisó los avances del saneamiento ambiental en el sector Balcones de Alcalá, en Reynosa, donde la máquina trituradora de neumáticos “Teutón” ha procesado más de 70 mil llantas acumuladas durante años en un predio utilizado como tiradero irregular.

Durante un recorrido de trabajo por el terreno, el mandatario estatal constató el funcionamiento de la maquinaria operada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), como parte de las acciones para recuperar el espacio y disminuir los riesgos que representa la acumulación de residuos para las familias de la zona.

Villarreal Anaya llamó a mantener los trabajos y aprovechar la tecnología disponible para mejorar las condiciones ambientales y proteger la salud de los habitantes de Reynosa.

Trituradora alemana ha procesado más de 70 mil neumáticos

El procurador Ambiental y Urbano de Tamaulipas, Roberto Karlo Villanueva Contreras, y el director Administrativo de la SEDUMA, Eduardo José de los Reyes Salazar, informaron al gobernador que la máquina ha triturado poco más de 70 mil llantas desde agosto, cuando comenzó a operar en el municipio.

El equipo, que anteriormente fue utilizado en Matamoros, cuenta con tecnología alemana y capacidad para acelerar el procesamiento de los neumáticos acumulados. Además, permite separar el acero del caucho, lo que facilita el manejo de los materiales y su posterior reciclaje.

Las autoridades señalaron que estas labores contribuyen a reducir dos de los principales problemas asociados con los tiraderos de llantas: el riesgo de incendios y la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.

Balcones de Alcalá, un punto de contaminación durante años

El predio intervenido fue utilizado durante un largo periodo como depósito de neumáticos, lo que generó afectaciones ambientales y riesgos para las viviendas cercanas. La acumulación de estos residuos también favorecía condiciones para la reproducción de insectos transmisores de enfermedades como el dengue.

La intervención busca retirar progresivamente el material acumulado y recuperar el terreno, además de evitar que continúe utilizándose como tiradero irregular.

En septiembre pasado, la SEDUMA informó que en el lugar se habían concentrado entre 200 mil y 300 mil neumáticos, por lo que el procesamiento representa una medida para atender un problema que se mantuvo durante varios años.

Además de disminuir la cantidad de residuos, la trituración permite separar los componentes de las llantas para facilitar su aprovechamiento. El acero y el caucho pueden incorporarse a distintos procesos de reciclaje y reutilización, lo que abre posibilidades para reducir el impacto ambiental de estos desechos.

La estrategia forma parte de las acciones del Gobierno de Tamaulipas, a través de la SEDUMA, para atender problemas ambientales en los municipios fronterizos y mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de sus habitantes.