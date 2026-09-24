Triple choque por la lluvia en Altamira desata caos

De acuerdo con Tránsito municipal, en los percances influyeron la velocidad inmoderada y la falta de adherencia, principalmente en zonas de curvas

En un lapso aproximado a hora y media, tres accidentes vehiculares fueron registrados en distintos puntos de Altamira, luego de las lluvias que dejaron el pavimento húmedo y resbaloso.

De acuerdo con Tránsito municipal, en los percances influyeron la velocidad inmoderada y la falta de adherencia, principalmente en zonas de curvas.

El perito de la Dirección de Tránsito de Altamira, Alfonso Chávez Amador, informó que uno de los accidentes ocurrió alrededor de las ocho de la mañana, frente al fraccionamiento El Edén, donde un vehículo que circulaba a exceso de velocidad perdió el control en una curva, salió de la cinta asfáltica y terminó volcado sobre su costado derecho.

Los otros dos percances ocurrieron en la zona centro por condiciones similares.

Afortunadamente, los tres accidentes dejaron únicamente daños materiales y personas con golpes contusos, sin lesiones de gravedad.

Chávez Amador exhortó a los automovilistas a reducir la velocidad durante y después de las lluvias, ya que las condiciones del pavimento cambian y mantener una velocidad inmoderada aumenta el riesgo de perder el control.