Trión daría primer barril en 2028 y crearía 8% de la producción

Trión también podría abrir la puerta al desarrollo de otros yacimientos localizados en el Cinturón Plegado Perdido, en aguas profundas del Golfo de México

El proyecto petrolero Trión, desarrollado por Pemex en alianza con Woodside Energy en aguas ultraprofundas del Golfo de México, tiene previsto producir su primer barril en 2028 y podría aportar alrededor de 100 mil barriles diarios, volumen equivalente a cerca del 8 por ciento de la producción nacional de petróleo.

Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, destacó que el proyecto representa un paso estratégico para México al incursionar de manera formal en el desarrollo de aguas ultraprofundas, un segmento en el que el país no había logrado consolidar proyectos de esta magnitud.

Explicó que Trión también podría abrir la puerta al desarrollo de otros yacimientos localizados en el Cinturón Plegado Perdido, en aguas profundas del Golfo de México.

Ángel Jiménez señaló que actualmente se encuentra en marcha la etapa de preparación para la producción; desde marzo pasado comenzaron trabajos relacionados con la instalación de los pozos delimitadores y el despliegue de equipos, mientras empresas vinculadas al proyecto empiezan a establecerse en la región.

En este proceso, Altamira se perfila como uno de los puntos con mayores posibilidades de beneficiarse por la llegada de compañías proveedoras y de servicios especializados.

La inversión global de Trión supera los 10 mil 800 millones de dólares; de acuerdo con el secretario, entre 10 y 15 por ciento de ese monto podría generar oportunidades directas para empresas de la región mediante la proveeduría de equipos especializados, servicios, logística, alojamiento y otras actividades vinculadas con la operación petrolera.

El impacto no se limitaría a la producción de hidrocarburos; se estima que el desarrollo podría generar más de mil empleos directos a través de las empresas involucradas y su cadena de proveedores, mientras que los empleos indirectos podrían multiplicarse aproximadamente por cinco debido a la demanda de profesionistas especializados, servicios logísticos, verificación, hospedaje y otras actividades.

El proyecto también representa una oportunidad para que empresas tamaulipecas se incorporen a una cadena de suministro de mayor valor.

Para ello, el Gobierno de Tamaulipas trabaja en la consolidación de un clúster energético que busca facilitar la vinculación entre las compañías locales y las grandes empresas que participarán en proyectos como Trión.

Ángel Jiménez reconoció que durante años algunas empresas de la región no se prepararon con suficiente anticipación para atender las necesidades de los nuevos proyectos energéticos.

Por ello, actualmente se busca acelerar su capacitación, certificación y vinculación para que una mayor proporción de los recursos destinados a estas inversiones permanezca en Tamaulipas.

Dentro de este proceso, empresas tamaulipecas participan en el programa Blue Wave de Woodside, orientado a preparar proveedores locales para ofrecer servicios y productos que cumplan con los requerimientos de la compañía.

El objetivo, explicó, es que la inversión petrolera se convierta en una palanca de desarrollo económico y no se limite a la llegada de equipos y servicios procedentes de otros países.

El secretario también señaló que el proyecto se desarrolla en un contexto en el que Pemex busca recuperar y elevar sus niveles de producción.

Actualmente, la empresa mantiene una producción cercana a 1.2 millones de barriles diarios y la meta planteada es avanzar hacia 1.8 millones de barriles diarios.

Explicó que los actuales movimientos en la producción de Pemex están relacionados, entre otros factores, con nuevos procesos de exploración y desarrollo que permiten identificar reservas y avanzar de recursos clasificados como 3P hacia reservas 2P y posteriormente 1P, es decir, reservas probadas que pueden incorporarse a procesos extractivos.

En cuanto a la situación financiera de empresas proveedoras de Pemex en el sur de Tamaulipas, Ángel Jiménez reconoció que algunas enfrentaron fuertes presiones económicas. Sin embargo, aclaró que no todos los adeudos reclamados por compañías locales corresponden directamente a Pemex, debido a que en algunos casos existieron empresas intermediarias que contrataron servicios y posteriormente no cubrieron los pagos a sus propios proveedores.

Ante esta situación, el Gobierno estatal pretende contar con información más precisa sobre los adeudos para determinar cuáles corresponden directamente a Pemex y cuáles derivan de relaciones comerciales con empresas intermediarias.

Más allá de los beneficios económicos inmediatos, el secretario consideró que Trión puede convertirse en un proyecto estratégico para fortalecer la plataforma petrolera mexicana y abrir el camino hacia nuevos desarrollos en aguas ultraprofundas.

Con el primer barril programado para 2028, una producción estimada de alrededor de 100 mil barriles diarios y una posible contribución cercana al 8 por ciento de la producción nacional, Trión representa una de las apuestas de mayor relevancia para incrementar la producción petrolera del país y, al mismo tiempo, una oportunidad para que Tamaulipas se integre a una nueva etapa de desarrollo energético.