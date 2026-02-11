Trico continúa operando al 100% en Matamoros; desmienten cierre

El funcionario señaló que la información difundida recientemente es incorrecta y pidió responsabilidad al compartir datos que puedan generar incertidumbre

El secretario de Economía de Matamoros, Enrique Salinas, desmintió los rumores sobre un supuesto cierre de la empresa Trico, y aseguró que la planta continúa trabajando al 100 por ciento.

El funcionario señaló que la información difundida recientemente es incorrecta y pidió responsabilidad al compartir datos que puedan generar incertidumbre económica en la ciudad.

“Trico sigue trabajando al 100%. Creo que ha habido mala información. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en el aire, porque sí afectamos a la economía de Matamoros”, expresó.

Salinas explicó que ha mantenido comunicación directa con la empresa, confirmando que sus operaciones se desarrollan con normalidad. Asimismo, precisó que la única compañía que actualmente enfrenta un proceso legal es Tridonex, cuyo caso se encuentra en revisión en Estados Unidos.

Detalló que se espera que el día 13 un juez emita una resolución definitiva para determinar si la empresa continuará operando o entrará en proceso de quiebra.

El secretario subrayó que se trata de un procedimiento internacional fuera del ámbito de decisión local, por lo que autoridades y trabajadores deberán esperar el fallo correspondiente.