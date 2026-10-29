¡Tres por uno! Nacen trillizos en el Hospital Materno Infantil

La noticia de que esperaban tres bebés tomó por sorpresa a la joven pareja, que ahora enfrenta con alegría la responsabilidad de cuidar a sus hijos

El Hospital Materno Infantil de Reynosa registró un nuevo nacimiento múltiple con la llegada de dos niñas y un niño, quienes nacieron tras un embarazo que llegó a las 35 semanas de gestación. Aunque los bebés nacieron en buenas condiciones, permanecen bajo observación médica y una de las pequeñas se encuentra en incubadora debido a su bajo peso.

El director del hospital, Eduardo López, explicó que la madre, de 24 años, llevó un embarazo concebido de manera natural y recibió atención médica durante la gestación.

“Nos correspondió atender a una paciente, una señora de 24 años, con un embarazo múltiple. El embarazo fue concebido de manera natural, no tuvo asistencia y lo detectamos desde hace tres meses aproximadamente; tuvo cinco consultas aquí con nosotros”, detalló.

Alexandra, de 24 años, se convirtió en madre por primera vez junto a su esposo, Ricardo José, también de 24 años. La noticia de que esperaban tres bebés tomó por sorpresa a la joven pareja, que ahora enfrenta con alegría la responsabilidad de cuidar a sus hijos.

“Es Mía, Lía e Ian. Fue una noticia impactante; ella fue porque ya pensaba que estaba embarazada y fue a hacerse un chequeo, y ahí le dijeron que no era uno, que eran tres”, relató Ricardo José, padre de los trillizos.

La llegada de los pequeños también llenó de felicidad a sus familiares, especialmente a María Magdalena Silva Ibarra, quien se convirtió en abuela por primera vez.

“Muy feliz, son mis primeros trillizos, mis primeros nietos y estoy muy contenta. Hasta ahorita todo va bien; nacieron muy bien los dos, la niña y el niño, y la otra bebé está en incubadora porque está un poco pequeña”, compartió.

Trillizos nacieron a las 35 semanas de gestación

Por su parte, Eduardo López destacó que el embarazo logró prolongarse hasta la semana 35 de gestación, un factor favorable para los recién nacidos.

“Se logró que el embarazo pudiera llegar hasta la semana 35, lo cual es bastante bueno para los bebés. Por lo general, en el caso de nosotros tenemos uno o dos nacimientos al año múltiples; eso es lo que hemos estado viendo en la estadística”, señaló.

El director del Hospital Materno Infantil recomendó a las mujeres embarazadas acudir periódicamente a sus controles prenatales para detectar posibles complicaciones y recibir atención oportuna.

Asimismo, destacó que la institución cuenta con el equipo necesario para atender embarazos múltiples y que, en lo que va del año, ha brindado atención a 19 embarazos gemelares, además de registrar este nuevo caso de trillizos.

Mientras los pequeños continúan bajo vigilancia médica, Alexandra y Ricardo, junto con el resto de su familia, se preparan para recibir en casa a Mía, Lía e Ian, tres nuevos integrantes que han llenado de alegría su hogar.