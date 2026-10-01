Tren embiste pipa con gas LP; decenas de personas son evacuadas

El percance presuntamente se registró luego de que la unidad intentó cruzar cuando la locomotora ya se encontraba próxima, provocando la colisión

Un accidente que pudo haber terminado en una tragedia de mayores dimensiones se registró en el sector Miramar de Altamira, luego de que una locomotora embistiera una camioneta distribuidora de gas de la empresa "Todo Gas", que transportaba un tanque con combustible, en el cruce de Avenida Monterrey y Cuarta Avenida.

El impacto provocó que la unidad fuera arrastrada por más de 50 metros, mientras que el conductor de la camioneta resultó ileso. El operador de la locomotora también salió sin lesiones, de acuerdo con el reporte proporcionado por las autoridades de emergencia.

Romel Martínez Flores, director de Protección Civil de Altamira, informó que la pipa se encontraba cargada aproximadamente entre 50 y 60 por ciento de su capacidad al momento del accidente, aunque el porcentaje exacto quedó sujeto al reporte que deberá proporcionar la empresa.

Explicó que, tras el impacto, se detectó una fuga en una de las válvulas del tanque, por lo que elementos de Bomberos de Altamira y grupos voluntarios realizaron maniobras para controlar la emergencia.

Se efectuó un desfogue controlado y se utilizaron cortinas de agua para contener los vapores y reducir riesgos durante las labores.

Posteriormente, los cuerpos de emergencia lograron cerrar las válvulas de seguridad y controlar la fuga. El tanque fue retirado de la plataforma de la camioneta y trasladado mediante una grúa hacia un área aislada, donde la empresa realizaría las reparaciones correspondientes y el trasvase del combustible que permanecía en el interior.

Martínez Flores señaló que, por seguridad, fue necesario evacuar aproximadamente a 60 o 70 personas que se encontraban en las inmediaciones, además de restringir la circulación vehicular en el perímetro con apoyo de elementos de Tránsito y Vialidad.

"Lo primero es trabajar la seguridad del área; segundo, valorar el tipo de riesgo que pudo haber ocasionado las lesiones que se pudieron haber presentado", explicó el funcionario al referirse al protocolo aplicado durante la emergencia.

Sobre las causas del accidente, el jefe de peritos de la dirección de tránsito en Altamira Pablo Fernández explicó que los vehículos que circulan por las vías férreas deben detenerse completamente antes de cruzar y verificar ambos sentidos, debido a que el tren tiene preferencia de paso.

De acuerdo con testigos, la locomotora habría realizado varios silbatazos antes de llegar al cruce. Protección Civil señaló que, independientemente de que se hayan escuchado o no las señales acústicas, la obligación del conductor es detenerse antes de atravesar las vías y cerciorarse de que no exista riesgo.

El funcionario consideró que, por la forma en que ocurrió el impacto, todo apunta a que la camioneta intentó cruzar cuando la locomotora ya se encontraba próxima, provocando que el tren golpeara la unidad en la zona ubicada entre la cabina y el tanque.

La ubicación del impacto, explicó, pudo ser determinante para evitar una consecuencia mayor, ya que el golpe no se produjo directamente sobre la parte central del tanque que contenía la mayor cantidad de combustible.Tras el accidente resalta la importancia de extremar precauciones en los cruces ferroviarios, particularmente en sectores donde circulan unidades que transportan materiales potencialmente peligrosos.

Romel Martínez Flores destacó la respuesta de los habitantes de Miramar, quienes, debido al trabajo preventivo realizado durante años con empresas de la zona industrial, cuentan con conocimientos básicos sobre evacuación y autoprotección.

"Siempre vamos a agradecer a la zona industrial, porque han trabajado mucho la parte de la evacuación, de la cultura de la prevención y la autoprotección con toda la gente del sector Miramar", señaló.

Una vez controlada la emergencia y retirado el tanque hacia una zona segura, las autoridades levantaron el dispositivo implementado en el sector. No obstante, Protección Civil mantiene el llamado a la población a extremar precauciones al aproximarse a cualquier cruce ferroviario.