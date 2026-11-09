Trasvase de El Cuchillo beneficiará a 5 municipios de Tamaulipas

Consideró que el anuncio del trasvase cambia por completo el panorama y devuelve la confianza a quienes dependen de las cosechas para sostener a sus familias

Los productores agrícolas del norte de Tamaulipas recuperan la confianza en el próximo ciclo de siembra, luego de que el Gobierno de Nuevo León accediera a realizar el trasvase de agua de la presa El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez, una medida que permitirá dar certidumbre a miles de familias que dependen de la actividad agrícola.

Marco Antonio Garza Acosta, presidente del módulo de riego Grima II-2 Bajo Río San Juan, destacó los beneficios que representa este acuerdo, luego de la incertidumbre que enfrentaban los agricultores ante la posibilidad de no contar con suficiente agua para completar el plan de riego.

“Altos beneficios, beneficios muy buenos, en el sentido de que nosotros estábamos con el Jesús en la boca y no sabíamos si íbamos a tener plan de riego completo. El trasvase es inminente y había una programación de trasvase de 160 millones de metros cúbicos y que se pudiera dar a partir de la próxima semana, aunque todavía no tenemos una fecha definida”, expresó.

El trasvase beneficiará a productores de cinco municipios

De acuerdo con el representante agrícola, el suministro de los 160 millones de metros cúbicos beneficiará a productores de cinco municipios que forman parte del Distrito de Riego 026, entre ellos Miguel Alemán, Camargo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.

Explicó que esta zona comprende aproximadamente 72 mil hectáreas y entre 3 mil 500 y 3 mil 600 productores que tendrán derecho al riego, por lo que consideró que el trasvase representa un respaldo fundamental para mantener la actividad agrícola en la región.

“Automáticamente somos cinco municipios los que estamos dentro y que corresponde al Distrito de Riego 026. Es parte de Miguel Alemán, Camargo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso. Estamos hablando de un universo de 72 mil hectáreas y posiblemente sean unos 3 mil 500 o 3 mil 600 productores los que van a tener derecho a ese riego”, detalló Garza Acosta.

El dirigente reconoció que la falta de certidumbre sobre la disponibilidad de agua había generado preocupación entre los agricultores, al grado de que algunos contemplaban vender sus tierras y dejar de sembrar, ante el riesgo de invertir recursos sin garantías de contar con el riego necesario.

Sin embargo, consideró que el anuncio del trasvase cambia por completo el panorama y devuelve la confianza a quienes dependen de las cosechas para sostener a sus familias.

“Si no había una certidumbre de los riegos, nadie le quería apostar; es lógico que nadie quería apostarle a seguir sembrando, entonces ya con esto cambia el panorama por completo”, señaló.

El acueducto Guadalupe Victoria registra un avance del 70 por ciento

Por otra parte, en el contexto de las acciones para fortalecer la disponibilidad de agua en Tamaulipas, el Gobierno del Estado informó que la construcción del acueducto Guadalupe Victoria registra un avance del 70 por ciento y que, de mantenerse el ritmo de los trabajos, podría entrar en operación durante el primer cuatrimestre de 2027.

Esta infraestructura busca fortalecer el abastecimiento de agua y garantizar el suministro para los municipios contemplados en el proyecto, como parte de las estrategias estatales para atender las necesidades hídricas de la población.