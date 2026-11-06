Trasvasarán 160 millones de metros cúbicos de presa El Cuchillo

La maniobra enviará 160 millones de metros cúbicos a la Marte R. Gómez, mientras se aguarda la fecha formal para abrir las compuertas.

El trasvase de 160 millones de metros cúbicos de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, a la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, ya fue aprobado, pero aún falta que se informe la fecha de apertura de las compuertas, señaló Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del gobierno del estado.

El funcionario explicó que el miércoles 4 de noviembre se realizó una reunión del Comité Hidráulico del distrito de riego 026, en la que participaron representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La sesión fue presidida por el director general del Organismo de Cuenca Río Bravo, quien informó sobre el volumen previsto para el trasvase.

Proceso de oficialización y fecha pendiente de apertura

Quiroga Álvarez precisó que el acuerdo debe oficializarse ante el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, instancia que sesiona en la Ciudad de México y en la que Conagua tiene un papel central. Aunque la autoridad ya comunicó el acuerdo a los usuarios, todavía no existe un documento formal que establezca cuándo se abrirán las compuertas, por lo que se podría dar en cualquier momento.

"Todavía hoy por la mañana de este 5 de noviembre platicamos con nuestros amigos del Organismo de Cuenca Río Bravo. Nos dicen que ya lo conversaron con los usuarios y que la fecha estaba pendiente de la llegada del comunicado de la Ciudad de México", indicó.

Asignación de volumen para riego en Tamaulipas

Además, informó que Conagua asignó al distrito de riego 026 un volumen de 560 millones de metros cúbicos, lo que calificó como suficiente para regar toda la superficie sin restricciones.

"Con esa disponibilidad, los productores de maíz contarían con un riego de asiento y tres de auxilio; quienes siembren sorgo tendrían un riego de asiento y dos de auxilio", explicó.

El secretario recordó que la operación de las aguas nacionales corresponde a Conagua, conforme al artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales.