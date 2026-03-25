Trasladan liquidación de XB Fulfillment por seguridad

La decisión se tomó luego de que la tarde del lunes se registraran disturbios en las inmediaciones de la planta, donde personas encapuchadas se presentaron

Luego de varios días de paro laboral e inconformidades, un promedio de 600 trabajadores de la empresa maquiladora XB Fulfillment iniciaron el proceso de pago de sus liquidaciones, el cual fue trasladado a una sede alterna para garantizar su seguridad.

La decisión se tomó luego de que la tarde del lunes se registraran disturbios en las inmediaciones de la planta, donde personas encapuchadas se presentaron en el lugar, generando un riesgo tanto para la integridad de los empleados como para los recursos económicos que estaban siendo entregados.

Ante esta situación, se habilitó un salón del hotel El Camino como punto de atención, donde desde este martes se está citando a los trabajadores por horarios escalonados para llevar a cabo la firma y entrega de sus finiquitos.

De acuerdo con los propios trabajadores, el proceso de liquidación se está realizando conforme a la ley, bajo la supervisión de personal de seguridad privada, así como de autoridades de la Secretaría del Trabajo y representantes sindicales.

Se informó que el proceso contempla a alrededor de 600 empleados y se mantendrá vigente hasta el próximo jueves, con el objetivo de brindar orden y certeza a todos los involucrados.