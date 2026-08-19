Trasladan a Monterrey a niño electrocutado en Altamira

El pequeño Toñito, de 10 años, fue trasladado en un helicóptero ambulancia desde Tampico hacia un hospital de especialidad en Monterrey.

El pequeño Toñito, de 10 años, fue trasladado este lunes al mediodía de Tampico a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a bordo de un helicóptero habilitado como ambulancia aérea, para recibir atención médica especializada en un hospital de alta especialidad.

El menor permanece delicado de salud luego de sufrir el pasado viernes una fuerte descarga eléctrica al tocar cables de alta tensión en el municipio de Altamira, accidente que le provocó serias lesiones y afectaciones en distintos órganos de su cuerpo.

El traslado se concretó después de las gestiones realizadas por sus familiares ante autoridades estatales y federales, luego de las manifestaciones realizadas durante el fin de semana para exigir que Toñito recibiera atención médica especializada.

De acuerdo con Marisol Rodríguez, madrina del menor, Toñito comenzó a recibir atención especializada y permanece bajo vigilancia médica, con un médico y una enfermera asignados exclusivamente a su cuidado. Señaló que entre las afecciones detectadas se encuentran problemas en los riñones.

Mientras se concretaba el traslado, familiares, vecinos y amigos del menor se manifestaron este lunes frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, en la zona norte de Tampico, para exigir que la empresa se haga responsable de los gastos médicos derivados del accidente y dé una respuesta ante las condiciones de riesgo que, aseguran, existen en el sector.

Los manifestantes denunciaron que en el lugar donde ocurrió el accidente permanecen cables de alta tensión en malas condiciones, así como postes y estructuras deterioradas, además de otras deficiencias que representan un peligro para los habitantes que diariamente transitan por la zona.

Señalaron que la atención al menor y su traslado a Monterrey representan un avance, pero advirtieron que continuarán exigiendo acciones de la CFE para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.