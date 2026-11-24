El Hospital Materno Infantil de Reynosa atiende a una mujer con 31.5 semanas de gestación; médicos esperan completar el tratamiento pulmonar de los bebés

Nuevamente, el Hospital Materno Infantil de Reynosa se encuentra a la espera del nacimiento de trillizos, luego de recibir la mañana de este lunes a Luz Ramos, una paciente de 31.5 semanas de gestación, originaria de Matamoros y referida desde el Hospital General de aquel municipio.

El director del nosocomio, doctor Eduardo López, explicó que el traslado se decidió debido a la ocupación hospitalaria en Matamoros y a la necesidad de contar con mayor capacidad y experiencia para atender un embarazo múltiple de estas características. La movilización se realizó con ambulancias y equipos de traslado de IMSS-Bienestar, siguiendo las indicaciones de la coordinación estatal.

“Recibimos en nuestro hospital a la señora Luz Ramos, es una paciente enviada del Hospital General de Matamoros por un embarazo múltiple, tiene 31.5 semanas de gestación con un embarazo de tres productos”, detalló el director.

Explicó que, antes de su traslado, en Matamoros se inició el tratamiento para favorecer la maduración pulmonar de los tres bebés, por lo que ahora será necesario esperar aproximadamente 72 horas para completar el esquema médico.

“En este momento hay que esperar aproximadamente 72 horas para decir que el esquema se completa y poder decidir si la paciente se opera o se puede ganar un poco más de tiempo, que eso sería lo importante”, señaló.

El médico indicó que la prioridad es valorar la evolución de la madre y los bebés para determinar el momento más adecuado para el nacimiento, buscando prolongar el embarazo si las condiciones médicas lo permiten y favorecer el desarrollo de los tres pequeños.