Tras tres años, madre encuentra restos de su hijo

Paula Méndez Rivera encontró restos que podrían corresponder a su hijo Alexis, desaparecido hace tres años en Miguel Alemán, Tamaulipas

Fueron tres años de búsqueda entre montes, terrenos baldíos y zonas de riesgo, hasta que el pasado 15 de mayo madres buscadoras localizaron fosas clandestinas en distintos puntos de Miguel Alemán, Tamaulipas.

En uno de esos lugares, Paula Méndez Rivera encontró los restos que, desde el primer momento, consideró que correspondían a su hijo Alexis, desaparecido tres años atrás.

“Ya termina, tres años y un mes y termina la angustia de no saber en dónde está”, expresó Paula, quien recordó que su hijo viajó a Miguel Alemán con unos amigos y nunca regresó.

La madre también lamentó que durante todo ese tiempo las autoridades no le proporcionaran información sobre las investigaciones y aseguró que nunca recibió un comunicado oficial para conocer los avances del caso.

Tras el hallazgo, Paula afirmó que existían diversos elementos que apuntaban a que los restos correspondían a Alexis, entre ellos la vestimenta, una cicatriz en la cabeza e incluso una identificación oficial que llevaba consigo.

“Desde el primer momento en que me mandaron las fotografías, coincidía su vestimenta, una cicatriz que él tiene en la cabeza”, relató, al cuestionar por qué los resultados de identificación tardaron tanto tiempo si incluso se había localizado su INE.

A pesar de estos indicios, la familia tuvo que esperar aproximadamente tres meses para que se realizaran las confrontas de ADN y se confirmara científicamente la identidad de Alexis.

Mientras las familias esperan respuestas, son los colectivos de búsqueda quienes continúan recorriendo distintos puntos de Tamaulipas, muchas veces utilizando sus propios recursos y exponiéndose a situaciones de riesgo.

Lucy, madre buscadora, señaló que durante esas jornadas han sido localizados más cuerpos, por lo que la preocupación aumenta ante la acumulación de restos que permanecen sin ser identificados.

“Seguimos esperando que las autoridades hagan su trabajo, el reconocimiento de cuerpos, porque nosotros encontramos y los cu erpos se siguen acumulando”, señaló.

Para las integrantes del colectivo, los retrasos en los procedimientos de identificación representan una nueva forma de sufrimiento para las familias que ya enfrentaron años de incertidumbre.

Edith González, presidenta del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, cuestionó el procedimiento utilizado para obtener las muestras genéticas en el caso de Alexis.

Explicó que inicialmente se habría tomado una muestra que no permitió obtener resultados y posteriormente fue necesario realizar una segunda toma, situación que consideró inaceptable debido a que, según dijo, existían otras opciones para obtener material genético.

“Pudieron haber tomado una pieza dental, que es donde contiene toda la carga genética”, señaló Edith González, al cuestionar el tiempo que tuvo que esperar la familia para recibir la confirmación.

La dirigente del colectivo sostuvo que este tipo de retrasos confirman la denuncia que recientemente hicieron ante la presidenta de México durante su visita a Tamaulipas, respecto a la existencia de una crisis forense en el estado.

Después de tres años de incertidumbre y meses de espera para conocer los resultados de ADN, los restos de Alexis David Ríos Méndez, quien tenía 29 años al momento de su desaparición, ya descansan en Álamo, Veracruz.