Transportistas enfrentan mayores riesgos y ajustes en seguros

De acuerdo con especialistas, las compañías de seguros mantienen identificadas diversas “zonas rojas” donde se registran más robos y asaltos a transportistas

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El agente de seguros en Matamoros y Reynosa, Óscar Martínez Torres, advirtió sobre un aumento en los riesgos para el transporte de carga en distintas carreteras del país, así como un ajuste en las coberturas debido a la desaceleración económica que afecta tanto a empresas como a aseguradoras.

De acuerdo con el especialista, las compañías de seguros mantienen identificadas diversas “zonas rojas” donde se registran más robos y asaltos a transportistas. Entre los tramos considerados de mayor riesgo destacan el Arco Norte, la carretera México-Pachuca, algunas rutas en Veracruz y un tramo en San Luis Potosí.

Asimismo, explicó que situaciones extraordinarias, como hechos de violencia o incidentes relevantes, pueden detonar alertas temporales. Tal fue el caso reciente en Guadalajara, donde un evento generó controversia sobre la cobertura de vehículos incendiados, lo que llevó a las aseguradoras a catalogar ciertas áreas como de alto riesgo de manera momentánea.

En cuanto a la operación del transporte, detalló que existe una restricción importante en horarios nocturnos. “Entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana son considerados horarios de mayor riesgo, y si las unidades circulan en ese lapso, las compañías pueden aplicar limitaciones en caso de siniestro”, señaló.

Por otra parte, el agente destacó que durante el primer semestre del año se ha registrado un menor dinamismo económico a nivel nacional, lo que impacta directamente en la contratación de seguros.

“El flujo está lento. El seguro no es un artículo de primera necesidad, y cuando hay falta de recursos, es de lo primero que se recorta”, explicó.

Esta situación ha obligado a empresas transportistas a modificar sus pólizas para reducir costos. Entre los ajustes más comunes se encuentra el cambio de coberturas amplias a responsabilidad civil, así como la reducción del número de unidades aseguradas con protección completa.

“Antes tenían 50 camiones con cobertura amplia, ahora dejan solo 20 y el resto los bajan a responsabilidad civil. Es una forma de seguir operando, cumplir con la obligación y reducir gastos”, indicó.

Finalmente, subrayó que, aunque la demanda de seguros continúa, las condiciones han cambiado, limitando el crecimiento esperado del sector para este año.