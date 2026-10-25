Transportistas anuncian protesta en zona portuaria de Altamira

Los transportistas señalaron que estos riesgos impactan tanto a los conductores como a las empresas y sus clientes debido a las pérdidas económicas

Transportistas de carga anunciaron su participación en el paro nacional convocado para el lunes 26 de octubre, con una movilización en la zona portuaria de Altamira para exigir mayores condiciones de seguridad en las carreteras, regulación de los servicios de grúas y corralones, así como soluciones a problemas que, aseguran, afectan la operación y los costos del autotransporte federal.

Movilización comenzará a las 7:00 de la mañana en Altamira

Anuar Renaud Torres, subdelegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en el sur de Tamaulipas, y Víctor Tarik Vigueras Lara, delegado de la Unión de Carga del Puerto de Altamira (UCPAT), informaron que la concentración comenzará a las 7:00 de la mañana, con salida desde el sector conocido como La "Y" hacia el patio regulador de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Altamira.

Durante el encuentro con medios, estimaron que la participación podría alcanzar entre 200 y 300 camiones, con la intervención de alrededor de 60 a 70 empresas.

Aclararon que la movilización está planteada como una protesta pacífica y que buscarán coordinarse con las autoridades para reducir afectaciones a la circulación, aunque advirtieron que una concentración de esa magnitud podría generar complicaciones viales en el corredor industrial y portuario.

De acuerdo con los datos expuestos por los convocantes, entre 3 mil y 4 mil unidades circulan en la zona portuaria, mientras que aproximadamente el 80 por ciento de la carga que sale del puerto se transporta por carretera, lo que refleja la importancia de esta actividad para la economía regional.

Exigen seguridad ante robos y extorsiones en carreteras

Una de las principales exigencias del sector es reforzar la seguridad en las carreteras federales ante los reportes de robos de mercancías, extorsiones, cobros ilegales y agresiones contra operadores.

Los transportistas señalaron que estos riesgos impactan tanto a los conductores como a las empresas y sus clientes, debido a las pérdidas económicas, retrasos y mayores gastos de operación.

Entre los tramos y regiones mencionados como zonas de riesgo figuran las rutas México–Querétaro, México–Puebla y México–Veracruz, además de puntos de Guanajuato, Puebla y Veracruz, así como sectores en otros estados.

Piden regular grúas y corralones y armonizar normas

Otro punto central del pliego petitorio es la regulación de grúas y corralones, con la propuesta de establecer un padrón de prestadores de servicio, tarifas máximas transparentes, desglose de cobros y mecanismos efectivos para presentar quejas. También piden revisar las disposiciones relacionadas con las jornadas de los operadores, a fin de armonizar la bitácora prevista en la NOM-087 con el registro electrónico de jornada contemplado para entrar en vigor en 2027.

A estas solicitudes se suma la necesidad de coordinar las normas federales, estatales y municipales de movilidad para evitar, según los transportistas, una sobrerregulación que complique el traslado de mercancías.

Solicitan estímulos fiscales y mantenimiento carretero

En materia económica, los representantes demandan estímulos fiscales relacionados con el pago de peajes, además de mantener condiciones que permitan acreditar parte de esos gastos, y solicitan que las medidas fiscales no se apliquen de manera retroactiva.

Asimismo, piden mayor inversión en conservación y rehabilitación carretera, al considerar que el deterioro de las vías incrementa el consumo de combustible, el desgaste de las unidades, los tiempos de traslado y los costos logísticos.

Los representante del sector transporte de carga sostienen que buscan una respuesta directa de las autoridades federales, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y argumentaron que los acuerdos alcanzados anteriormente no han resuelto de fondo sus principales problemas.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación ha reiterado públicamente su disposición al diálogo y ha llamado a evitar afectaciones a la circulación y al traslado de mercancías.

En Altamira, los transportistas mantienen el llamado a participar en la movilización del lunes, mientras se espera conocer su alcance y las posibles repercusiones en el tránsito de la zona industrial y portuaria.