Transporte subirá de precio el 15 de diciembre en Tamaulipas

En Tamaulipas, las tarifas del transporte público aumentarán en un peso a partir del 15 de diciembre de este año. Esta decisión se justifica por la necesidad de actualizar el costo de la prestación del servicio, considerando el incremento en los insumos y los precios de refacciones, llantas y combustibles.

Aunque se propuso cobrar una tarifa plana de 10 pesos en todo el estado, no fue aprobada y dentro de unos días usted pagará un peso más en el transporte público, es decir, la nueva tarifa será de $12 para el público en general y de $9 para estudiantes y personas de la tercera edad que presenten su credencial del INAPAM.

Armando Núñez Montelongo Subsecretario del Transporte, explicó que se propuso cobrar una tarifa plana, “una tarifa plana quiere decir 10 pesos parejo y ellos estarían más satisfechos que fuera eso, a lo mejor tendrían razón porque son más o menos un 11% de estudiantes los que se mueven contra un 90% de usuarios comunes”, señaló.





Tan solo en Ciudad Victoria se trasladan 139 mil pasajes diarios, de los cuales 19 mil pagan doble pasaje, es decir de ida y vuelta, por lo que se trabaja en una reestructuración de rutas.

Carlos Alvarado, usuario de la ruta Libertad-Las Playas, consideró: “Mire yo considero que en cuanto al aumento que están solicitando no puede ser posible después de que en ocasiones hay micros que no dan el servicio como debe de ser, a veces en tiempo e calor traen todas las ventanas cerradas y exceso de pasaje, digo, yo no estoy de acuerdo con el incremento”, señaló.

Entre las y los afectados se encuentran los estudiantes foráneos, como Miguel y Wendy, quienes refieren que utilizan hasta en cuatro y cinco ocasiones el transporte público para llegar a la escuela y de regreso a casa.

“Pues mira yo para la escuela tomo dos micros de ida y dos de vuelta, ya son 44 pesos, ahora 44 por 5, estamos hablando que unos 400 pesos por semana, digo pues la verdad sinceramente algunos micros si he visto mejorías, pero algunos no tanto”. “Agarro dos para ir a, uno aquí y otro para la facultad y de la facultad agarro otro para llegar aquí y para ir al CELAP, y todavía otro para ir a mi casa”.

Mientras tanto, las opiniones de los usuarios están divididas. Algunos apoyan el aumento, argumentando que es necesario debido a los altos costos de operación, mientras que otros consideran que no se debería incrementar la tarifa hasta que se mejoren las condiciones de las unidades y del servicio en general.