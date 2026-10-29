Transporte del sur de Tamaulipas enfrenta deterioro y menos rutas

Entre los aspectos que deben atenderse se encuentran el mantenimiento mecánico, las condiciones de seguridad, la limpieza y el estado general de los vehículos

Francisco Govea Medina, delegado de Transporte Público en la zona conurbada, señaló que, aunque se han realizado llamados a los concesionarios para mejorar las condiciones de las unidades, todavía existen microbuses que requieren mantenimiento y mejoras para ofrecer un servicio adecuado a los usuarios.

Las rutas de transporte pasaron de 120 a alrededor de 90

De acuerdo con el delegado, antes de la contingencia sanitaria operaban aproximadamente 120 rutas en la región, mientras que actualmente se cuenta con alrededor de 90. Explicó que algunas dejaron de ser rentables y otras salieron de circulación después de que disminuyó la demanda durante la pandemia, lo que provocó que ciertos vehículos quedaran fuera de servicio y no fueran reincorporados.

Sin embargo, reconoció que la reducción de la oferta representa un desafío para la movilidad de la población que depende de este medio de transporte. Admite que existen unidades con deficiencias en sus condiciones físicas, por lo que las autoridades han sostenido reuniones con representantes de las rutas y concesionarios para solicitar mejoras graduales.

Entre los aspectos que deben atenderse se encuentran el mantenimiento mecánico, las condiciones de seguridad, la limpieza y el estado general de los vehículos.

Explica que no dispone de un registro preciso sobre cuántos microbuses circulan actualmente en malas condiciones, ni de un inventario detallado del parque vehicular que permita dimensionar el problema.

Señalan unidades sin luces y exceso de velocidad

A las deficiencias físicas se suman señalamientos sobre unidades que circulan durante la noche sin luces delanteras o traseras, además de conductores que exceden los límites de velocidad.

Sobre estas situaciones, el delegado sostuvo que las infracciones deben ser atendidas por las autoridades de Tránsito competentes, ya sean estatales o municipales, según corresponda. Aclaró que su dependencia no puede intervenir en atribuciones que pertenecen a otras instancias, aunque insistió en que la capacitación de los operadores debe contribuir a mejorar la seguridad y la calidad del servicio.

El funcionario explicó que los cursos dirigidos a concesionarios y operadores también buscan reforzar la responsabilidad al volante y la atención a los pasajeros, particularmente a personas adultas mayores y con discapacidad.

Señaló que los conductores deben respetar los tiempos de ascenso y descenso, mantener un trato empático y procurar que las unidades se encuentren en condiciones apropiadas para circular.

Dijo que los operadores trabajan con horarios y tiempos establecidos para completar sus recorridos, pero estas exigencias no deben estar por encima de la seguridad de los usuarios.

No hay información sobre un próximo programa de renovación

En cuanto a la renovación del parque vehicular, Govea Medina reconoció que no tiene información sobre un programa próximo de sustitución o modernización de unidades.

A diferencia de otros estados donde existen esquemas de subsidio gubernamental para apoyar la renovación del transporte, en Tamaulipas los concesionarios y operadores deben asumir los costos de mantenimiento y las mejoras de sus vehículos.

Tampoco proporcionó una cifra desglosada de cuántos autobuses y microbuses se encuentran actualmente en operación. Estimó que en la zona existen alrededor de nueve mil concesiones de transporte público.

Pese a las deficiencias reconocidas, sostuvo que la región mantiene un déficit en el servicio y advirtió que retirar unidades sin contar con alternativas podría perjudicar a los usuarios que necesitan trasladarse diariamente por motivos de trabajo, estudio y otras actividades.

La situación plantea el reto de mejorar las condiciones mecánicas y de seguridad de las unidades, reforzar la vigilancia sobre las infracciones de tránsito y recuperar la capacidad de servicio afectada desde la pandemia. Por ahora, las medidas mencionadas por el delegado se centran en la capacitación y el diálogo con los concesionarios, sin que se haya anunciado un programa específico de renovación vehicular ni presentado cifras oficiales sobre el número de unidades que incumplen las condiciones necesarias para circular.