Transitorios de Pemex mantienen lucha por basificación

El representante de los trabajadores afirmó que continuarán realizando gestiones ante las autoridades hasta obtener una respuesta a sus peticiones

Trabajadores petroleros transitorios mantienen su lucha para obtener la basificación y mejores condiciones laborales, luego de que algunos integrantes del movimiento aseguran contar con más de tres décadas de antigüedad sin haber conseguido una plaza definitiva dentro de Petróleos Mexicanos.

Juan Carlos Jaramillo Gil, presidente del grupo Trabajadores Petroleros Transitorios Unidos por la Basificación, informó que actualmente agrupan a 126 trabajadores, cuyas antigüedades van de los cinco hasta los 32 años.

Señaló que el movimiento inició el 16 de septiembre de 2025 y que hasta el momento varios compañeros han logrado avances en sus gestiones.

Presentan solicitudes ante autoridades federales

Explicó que recientemente acudieron a la Ciudad de México, donde entregaron peticiones ante Atención Ciudadana de la Presidencia de la República y posteriormente fueron canalizados a instalaciones de Pemex, donde expusieron la situación particular de los trabajadores que buscan ser basificados, reinstalados o incorporados a una plaza de planta.

Jaramillo Gil sostuvo que la falta de una plaza también representa dificultades para los trabajadores transitorios en materia de seguridad social y atención médica. Como ejemplo mencionó el caso de Jorge Nava, quien, de acuerdo con su familia, cuenta con alrededor de 20 años de antigüedad y actualmente permanece hospitalizado.

Continuarán las gestiones por la basificación

El representante de los trabajadores afirmó que continuarán realizando gestiones ante las autoridades hasta obtener una respuesta a sus peticiones y pidió que se tome en cuenta la antigüedad de quienes, aseguran, durante años han prestado sus servicios para Pemex sin acceder a una plaza definitiva.