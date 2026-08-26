Tránsito lanza operativo para recuperar el centro de Victoria

La medida busca garantizar el libre paso de peatones y mejorar el uso ordenado de las vialidades y áreas comunes, para su correcto aprovechamiento

El titular de Tránsito y Vialidad, Livio Flores Rodríguez, informó que la dependencia implementó un operativo dirigido a la recuperación de espacios públicos, con especial énfasis en la zona centro de Ciudad Victoria.

Flores Rodríguez explicó que, en primera instancia, los automovilistas recibirán una amonestación para retirar vehículos o conductas que obstruyan áreas peatonales y espacios públicos.

En caso de hacer caso omiso, señaló, se aplicarán infracciones conforme al reglamento municipal.

La medida busca garantizar el libre paso de peatones y mejorar el uso ordenado de las vialidades y áreas comunes.