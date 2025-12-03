Tránsito estatal localiza motociclista con reporte de robo

Una motocicleta que tenía reporte de robo fue localizada en uno de los libramientos mayormente transitados en Ciudad Victoria.

Elementos del Tránsito Estatal detuvieron a un conductor que manejaba una motocicleta con un reporte de robo, la detención surgió por el motociclista que iba conduciendo la motocicleta sin placas, sin luces traseras y sin ningun tipo de protección para conductor de motocicleta.

La revisión se hizo a orillas del libramiento Emilio Portes Gil; el conductor no contaba con la papelería necesaria para comprobar que la motocicleta era de su propiedad; al checar el número de serie de la motocicleta bajo la Plataforma México se comprobó que el vehículo de dos ruedas tenía un previo reporte de robo en el año 2024.

Ante estos hechos la persona detenida por los elementos del mismo Tránsito Estatal de Ciudad Victoria y la motocicleta fueron puestos a disposición por las autoridades correspondientes.