Tránsito en Nuevo Laredo retira obstáculos colocados en calles

Se hizo un llamado a los ciudadanos para no colocar objetos que ocupen la vía pública de forma indebida, especialmente durante eventos masivos

El director de Tránsito y Vialidad de Nuevo Laredo, Armando de la Torre Toledo, advirtió que la colocación de botes, cubetas, llantas y otros objetos en las calles para separar espacios o instalar puestos de venta está prohibida. Aunque no se aplican sanciones, los agentes de la corporación tienen la instrucción de retirar los obstáculos y trasladarlos a la bodega de Tránsito.

La bodega municipal alcanza su límite de capacidad

De acuerdo con de la Torre Toledo, la bodega donde se almacenan los objetos retirados ya no da abasto, lo que dificulta el manejo de la gran cantidad de obstáculos que se instalan en la vía pública.

Llamado a la ciudadanía para evitar prácticas indebidas

El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos para no colocar objetos que ocupen la vía pública de forma indebida, especialmente durante eventos como la Feria y Exposición o la visita de grupos como Los Tecos, donde se incrementa la instalación de dispositivos no autorizados.

Coordinación con otras dependencias

De la Torre Toledo explicó que, en algunos casos, los obstáculos se colocan para instalar puestos de venta con permisos otorgados por Comercio Informal o Desarrollo Urbano, por lo que se trabaja de manera coordinada entre dependencias para regular el uso del espacio público.